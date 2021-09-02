卡達外交部長阿勒薩尼( Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani)說，卡達一直與塔利班合作，希望「盡快重新開放喀布爾機場」，他並補充說，除了卡達，土耳其也願意技術援助塔利班當局。

半島電視台(Aljazeera)報導，塔利班臨時政的主要負責人 阿加（Sayed Muhammad Tayyab Agha）表示，塔利班希望國內航班能在未來幾天恢復，至於國際航班，也期望在下星期復飛。

他表示，現在正是組建新政府的階段，他們希望更多不同種族的阿富汗人一起參與，「希望更多人加入國家的重建」。

他還表示，塔利班希望年輕人的加入，而且即使他們曾與美國支持的前政府合作過也不會有問題。

“卡達是塔利班得權後，第1個表態願意協助的海彎國家，外交部長阿勒薩尼表示，恢復交通是優先考量，而最初的航班將是人道主義或其他的疏散航班，這也符合其他國家的期望，就是繼續讓想離開的人離開。

從馬背上奪天下的塔利班，將面臨如何治國的準備。聯合國警告說，三分之一的阿富汗人正在挨餓，最近幾天阿富汗的食品價格上漲了約 50%，汽油價格上漲了 75%。

多數西方國家對塔利班不信任，並不打算承認政府。英國外交大臣拉布(Dominic Rennie Raab)表示，在阿富汗問題上，可以與塔利班接觸與對話，但英國沒有承認其政府的計劃。

拉布表示，「在可預見的未來任何時候，英國都不會承認塔利班」，要繼續對塔利班「聽其言，觀其行」。