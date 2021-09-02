桃園球場2日再度上演「煙火秀」，樂天桃猿迎戰味全龍，「暴力猿」打線全場猛攻16安，其中朱育賢雙響炮，陳俊秀、林泓育也開轟，以13比2輕取對手。

猿隊2局下從朱育賢安打敲開攻勢，單局4支安打加上2支高飛犧牲打，一口氣攻下4分，3局下朱育賢、林泓育接連開轟，將比數拉開至6比0。林泓育還達成生涯900分打點里程碑，中職史上第5人，另生涯184轟，同樣排名史上第5。

第5局陳俊秀也加入「煙火秀」行列，從龍隊第2任投手劉家愷手中敲出陽春炮，助隊取得8比0領先。龍隊在7局上連續3支安打跟高飛犧牲打追回2分，但下半局猿隊攻勢再起，朱育賢敲出左外野3分全壘打，單場雙響炮，並以11轟獨居全壘打王寶座。

猿隊此役團隊敲出4轟，追平本季單場最多轟，下半季出賽8場，全隊轟出15發全壘打，再現昔日「暴力猿」打線，賽後猿隊總教練曾豪駒先開玩笑說是風吹的，但回歸正題，他認為，每場比賽開始從設定、選球做起，有分數進帳後才會更有自信去揮擊，「當你有分數進來後，串連好揮擊也就越來越有自信。」