新冠疫情肆虐全球，已多次精準預測國際大事的印度神童阿南德近期透露，「好日子」即將到來，他預測11月21日之後，全球將脫離最壞的情況，12月起經濟開始復甦，各地情況也將逐漸好轉，可望回歸正常生活。

阿南德在近期發布的YouTube影片中指出，今年9月至11月，全世界將經歷最壞的時刻，新一波疫情可能達到高峰，不過11月21日後，木星離開魔羯座，前往水瓶座，將逐漸回歸正常生活，12月起經濟開始有復甦的趨勢。不過他也透露，明年4月22日，由於火星與土星相合，有可能再度面臨危難，激起一波動盪，世界可能會發生巨變，經濟要恢復穩定可能要等到2023年4月23日以後了。

阿南德2019年8月因精準預測新冠疫情而聲名大噪，後來也陸續命中國際間的重要大事，包括6月時曾預言，印度、美國、日本及多數歐洲國家6月20日後將發生嚴重大事，結果來自印度的Delta病毒肆虐，國際間相繼發生英國延後解封、以色列加強防疫措施，美國除了變種疫情之外，又發生邁阿密大樓倒塌，日本靜岡也爆發嚴重土石流。

接著阿南德又預言，7月會更動盪不安，甚至疫情恐將反撲，果然法國與荷蘭政府相繼承認防疫出現漏洞，因此擴大防疫措施，阿南德還說7月21日後，狀況會每況愈下，果然7月後歐洲又面臨新一波疫情，更慘的是阿富汗還傳出政變。

阿南德預料，9月至11月將會是全世界最動盪不安的時期，經濟及股市將在12月後逐漸回歸穩定，但之後又會再經波瀾，直到2023年4月以後才會好轉。