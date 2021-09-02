泰國反政府示威者今天再度上街，抗議政府防疫不力，要求總理帕拉育下台。抗議活動由前紅衫軍領袖發起，學生抗議團體代表也加入。發起人表示，每天傍晚將集結在曼谷的亞速路口，直到帕拉育下台為止。

前紅衫軍領袖之一的納塔兀（Nattawut Saikuar）以及前紅衫軍成員頌巴（Sombat Boonngam-anong）在8月15日和29日曾發起2次車隊遊行，抗議帕拉育（Prayut Chan-o-cha）領導的政府抗疫不力，都號召到上千紅衫軍支持者參與。

納塔兀和頌巴在8月29日的車隊遊行結束後宣布，將從今天起每天傍晚4時到晚間8時，號召支持者集結在曼谷市區的亞速路口（Asok Intersection），直到帕拉育下台為止。

亞速路口是2010年紅衫軍抗議集結的地點之一，由前紅衫軍領袖號召民眾重回亞速路口，備受各界關注，納塔兀和頌巴強調一切會以和平方式進行。

除了紅衫軍支持者外，今天的抗議也有學生抗議團體法政與遊行聯合陣線（United Front of Thammasat and Demonstration）以及人民（Ratsadon）的代表輪流上台發表演說。

納塔兀表示，今天的抗議顯示了紅衫軍和學生抗議團體可以一起合作，他相信目前的街頭抗議將會持續下去而且會越來越龐大。晚間8時左右在現場群眾大合唱之後，納塔兀宣佈今天散會，人潮逐漸散去。

泰國從4月以來的第三波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情越趨嚴峻，每日新增確診數從7月中以來持續破萬、死亡人數破百，民眾高度不滿帕拉育政府在抗疫上的表現。7月和8月不同的抗議團體，包括自由青年（Free Youth）、法政與遊行聯合陣線以及衝破天（Thalufah）等不斷發起大小不一的街頭抗議。

有一些較為激烈的示威者則另組了一個團體名為衝破瓦斯（Thalugaz），多次在前往帕拉育宿舍路上的鈴丹路口（Din Deang Intersection）和警方發生激烈衝突。

對帕拉育政府的不滿不只在街頭蔓延，泰國國會從8月31日起到9月3日進行對帕拉育的不信任案辯論，預計9月4日投票。在野聯盟瞄準帕拉育在內等6名首長，指控他們防疫不利、政策失誤以及瀆職。