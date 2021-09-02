薛仕凌同時以《做工的人》怪手司機阿全入圍迷你劇集男配角獎。（大慕影藝提供）

孫淑媚飾演的「點媽」失魂落魄尋找兒子。（公視提供）

鍾欣凌這場戲非常經典，逼哭百萬人。（公視提供）

正遭逢遭父之痛的李維維首度入圍女主角獎。（三立提供）

許傑輝首度入圍男主角。（公視提供）

唐治平入圍男主角獎。（大愛台提供）

孫可芳演技細膩動人。（華視提供）

蔡嘉茵以《女孩上場》入圍。（客台提供）

第56屆電視金鐘獎2日公布入圍名單，公視《天橋上的魔術師》入圍14項是最大贏家，年度夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》也入圍8大獎，兩屆金鐘視后鍾欣凌毫無懸念以《婆婆》再度入圍女主角獎，力拚孫淑媚、孫可芳、李維維及蔡嘉茵等勁敵，角逐第3座金鐘后座；12歲素人童星李奕樵以《天橋》雙料入圍，除了將與施名帥、唐治平、許傑輝、薛仕凌角逐男主角獎，也同時入圍最具潛力新人獎，薛仕凌並以《做工的人》入圍迷你劇集男配角獎，他去年參與兩部作品入圍率百分百，表現出色！

身為全台灣最受歡迎、人氣最高的「婆婆」，鍾欣凌表示，知道入圍時正在錄影，「聽到同事一直說《我的婆婆》誰又入圍，好開心，謝謝評審委員，終於可以在行事曆上記上金鐘獎的日子，很高興可以跟《我的婆婆》的演職人員一起工作，我會持續在演藝路上打拚。」

14歲就出道的金曲台語歌后孫淑媚，戲齡超過20年，今年首度以《天橋上的魔術師》鞋店老闆娘「點媽」入圍女主角獎項，是她演藝生涯最接近金鐘獎的一刻；她劇中從一開始的潑辣幹練到兒子失蹤後走鐘、失魂落魄，演技催淚動人。獲知入圍，她感動地說：「相信自己的心，你就是奇蹟」謝謝評審！謝謝公視！」她後來也在臉書上傳自己激動爆哭照，真性情感人。

首度以《羅雀高飛》入圍女主角的李維維心情悲喜交加，父親節前夕傳來在大陸從商的爸爸過世噩耗，她日前飛往對岸處理爸爸後事，因為要隔離「14＋7」天，還要4天才能出關，她說接到祝賀電話時整個嚇到，「到現在還覺得很不可思議。這部片因為是完全閩南語，我其實光背台詞就背得很辛苦，再加上這個角色很壓抑，所以拍攝時其實真的壓力很大。也因為其他的入圍者都很厲害，所以真的完全沒有想到。非常感謝評審給我機會入圍！」

金鐘入圍常客孫可芳再度以華視、公視台語台《若是一個人》入圍女主角獎，她說原本正因生理痛躺在床上，起來吃止痛藥時看到爆炸的訊息，「一點開嚇到差點噎死，然後就邊哭邊打給在台南還在睡午覺的阿公，一打開視訊就大哭的我，嚇了他一跳！哭得唏哩嘩啦跟他報告這個好消息！阿公也馬上很開心在家人群組報喜；真的非常感謝《若是一個人》全劇組、非常謝謝導演杜政哲，謝謝他當初用最強大的肯定和信心找我演出，因為他的相信也讓我更相信自己，入圍對我來說是對這個角色的投入最大的肯定！」她也透露有10幾個朋友都傳訊息叫她不要在吃了！

薛仕凌以台視八點檔《生生世世》中有著同志傾向、壓抑又內斂的「謝玉樹」角逐視帝，他去年參演兩部作品《生生世世》、《做工的人》角色一柔一剛性格迥異，卻雙雙入圍，淡定的他不改謙虛本色說：「身邊的工作夥伴很激動，但我是平常心看待，最想感謝導演、編劇、一起演出的夥伴以及台視團隊，這是大家一同努力的成果，一個角色的詮釋完成需要靠很多人的幫忙，回想起當時拍攝的辛苦，現在全都是很美好的回憶」。他對於得獎與否抱持「平常心」，自謙「入圍真的是運氣好」，表示先前對於入圍金鐘完全沒有想像，一直以來只在乎自己有沒有把角色塑造好，他也再次謝謝觀眾的喜歡與支持，「戲播完之後，觀眾給我好多反饋，這就是最好的收穫」。

素人童星李奕樵以《天橋上的魔術師》的「小不點」一舉入圍及新人獎，戲劇節目男主角獎，他將劇中個性古靈精怪、對世界充滿純真好奇的小男孩詮釋得維妙維肖。就讀小六的李奕樵才下課進門，就從媽媽口中知道自己入圍男主角，非常不可置信，然後當他知道又加碼入圍潛力新人時，整個傻了一下，深呼吸一口氣，跟媽媽說「我真的很開心、很感謝導演和劇組把我拍得那麼好，有這麼多人幫助我，如果真的可以得獎，我會非常開心！我要帶大家去99樓哦」。當聽到《天橋》入圍14項，一直拍手跳躍，完全就是個孩子的開心自然反應！

曾多次入圍主持人獎項並獲獎的許傑輝，首度以《我的婆婆》中有情有義的「一哥」入圍男主角，他今下午正忙碌於工作，得知入圍當下非常高興，「現在都是團隊的工作，都是群體，絕不會是一個人或兩個人好就能達成的，而是全部都要好，感謝《婆婆》工作團隊，謝謝公視，更感謝公視董事長陳郁秀一直想要開創一個家庭生活劇，然後我們就好像赴使命般，一起將這樣一個很好的理念推向一個很好的價值，看到《婆婆》這次能有這樣入圍的成績很開心，期待大家可以參加這個很棒的party！

唐治平以大愛台《我家的美好時光》入圍，該劇是前年拍攝、去年播出，他說突然間收到很多祝賀簡訊，驚喜之餘，充滿感恩。他回顧這角色最大的挑戰就是要講揚州話，為了把角色揣摩好，在拍攝前一、兩個月靠著網路上搜尋到的「揚州評話」頻道來學習，每天對著手機、電腦喃喃自語，努力學好揚州腔。這一次能入圍對他來說是一劑強心針，他非常感謝電視台、劇組給予機會，更感謝評審們的肯定，會繼續努力。