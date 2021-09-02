肯德基峨嵋店無預警宣布熄燈，讓不少人錯愕不已。(圖／Google Map)

新冠肺炎肆虐全球，台灣也在5月中爆發大規模本土染感，雖然近一個月來疫情大幅趨緩，餐飲限制也逐步鬆綁，但仍有不少店家挺不過去停業，如今就連36年的西門町漢中街肯德基峨眉分店也悄悄熄燈，讓許多人感到不捨。

有網友在PTT八卦版PO文「西門町肯德基倒了」，引發討論，讓許多人難以置信，紛紛留言「這家超久了，回憶掰掰」、「開很久了耶，還以為永遠不會倒」、「真的假的啊」、「前幾天才去買耶」、「20多年前第一次去西門町玩就在了說」。去年5月肯德基成都店熄燈後，隨著這次峨嵋店停業，也正式宣布肯德基全面撤出西門町。

有「懷舊達人」之稱的文史工作者張哲生也在臉書證實此消息，肯德基公告上寫著「因租約到期不再續約，最後營業日為8月31日20:00」，結束在西門町36年的歲月，也有粉絲到Google地圖留言紀念。事實上，受到疫情影響，許多過往車水馬龍的觀光地如士林夜市、西門町等，都顯得非常冷清，幾乎每走幾公尺就能看到店家掛上出租布條。

張哲生表示，台灣第一家肯德基於1985年4月16日開在武昌街二段114號，也就是樂聲戲院對面，之後陸續在西門町其他據點展店，包括歷時最久的成都路87號與最短的成都路60號，峨嵋街分店停業後，西門町再無肯德基蹤影。