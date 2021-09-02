「老婆好在意副駕駛座……」一名人夫在臉書大吐苦水，透露老婆規定只有她能坐在副駕駛座，但日前人夫母親來家裡借住時，不小心坐了副駕駛座，事後老婆大發飆，讓人夫忍不住喊，「我載的是我媽啊，真的要這樣計較嗎？」

這名苦情人夫在臉書粉專《靠北老婆》投稿，根據2日刊出的內容指出，原PO的老婆非常在意汽車副駕駛座的位置，認為只要人夫是駕駛，那副駕駛座的位置就是只有她能坐。

孰知，日前人夫的母親來家中借住幾天，母親順勢一屁股坐上副駕駛座，果不其然返家後，老婆立刻追問人夫，「媽坐了我的位置嗎？」，人夫看紙包不住火就索性坦承，結果老婆大發脾氣。

人夫無奈地說，「副駕駛真的只是一個位置而已啊，又不是載了女同事或者異性朋友，我載的是我媽啊，真的要這樣計較嗎？」更在文末直呼，老婆生氣的理由都很莫名其妙。

文章曝光後，吸引逾1300位網友在留言區熱烈討論，有網友笑說，「從有孩子後，老公的副駕都是放東西用的，至於老婆和孩子，當然都是坐後座」、「你應該帶你老婆去看經神科醫生」、「不就是一張椅子嗎？還好你不是計程車司機，不然你老婆應該氣到中風了！」