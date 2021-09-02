New Satellite Images Hint How Russian Navy Could Use Massive Nuclear Torpedoes -- USNI Newshttps://t.co/7FPvU3nt99 pic.twitter.com/GTe3u1bc6K — USNI News (@USNINews) August 31 2021

「美國海軍學會新聞網」（USNI）指出，根據最新的衛星影像，可以看見一艘位於北德文斯克（Severodvinsk）附近、名為「Akademik Aleksandrov」的特種船艦，其上似乎有Status-6遠洋多用途系統（Status-6 Oceanic Multipurpose System，又稱「波賽頓」）的安裝設備。Status-6極難被攔截，且美國國防部推測其能搭載達當量1億噸的核彈頭。

根據商用衛星影像公司「Maxar Technologies」提供給USNI的衛星照片，可以發現「Akademik Aleksandrov」停泊於2020年才完工的新碼頭，該艦尾部似乎有Status-6的安裝設備，被認為可能用於為「母艦」裝填Status-6。

新碼頭位於俄羅斯北部白海（White Sea）邊緣的北德維納河（Northern Dvina River）出海口附近，該設施2018年開工、2020年基本完工，附近還有一座新建的大型建築物，也可能和Status-6計畫有關。USNI指出，大量新設施顯示Status-6計畫耗資甚鉅，需要全新的基礎建設、測試艦和潛艦才能實際運用。

北德文斯克是俄羅斯最先進潛艦的建造之處，當地也與Status-6計畫密切相關；2007年下水、據信曾試射過Status-6的「薩洛夫號」（B-90）測試潛艦，以及未來將用於搭載Status-6，目前還在海試階段的「貝爾哥羅德號」核子潛艦（K-329），都部署於當地；另一款將搭載Status-6的哈巴羅夫斯克級核子潛艦（Khabarovsk-class）也在北德文斯克造船廠（Sevmash）建造。

美國2018年在最新版的《核武態勢評估》（NPR）中指出，俄羅斯正推進多個核武計畫，除彈道飛彈等傳統載具外，還包括極音速滑翔載具和水下自主魚雷Status-6。據稱Status-6潛航深度3280英尺（約1000公尺）、極速高達100節（約時速185公里）、射程1萬公里，並能搭載當量1億噸的核彈頭。