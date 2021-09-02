台電建議，將冷氣風量設定為「自動」模式，並搭配電風扇或循環扇，有助於室內的對流、提高冷房效果。（摘自台電臉書）

夏日炎炎，白天時間各地大多悶熱，近中午溫度普遍都能到31-34度，局部地區更會出現36度以上高溫，但台電提醒，別為了快速降溫，一進入室內就將冷氣設定低溫，這樣其實超耗電。只要調節冷氣「風量」並搭配電扇不但能幫助室內對流，還能加速降溫又省電。

台電臉書《電力粉絲團》發文表示，為了要讓室內快速降溫，許多人都會拿起遙控器，將冷氣的溫度設定調低，但這樣做其實相當耗電。

台電解釋，當冷氣開始運轉時，為了達到設定溫度，會進行高功率運轉，而此時也是最耗電的時候。所以，若一下子將溫度調得太低，冷氣提高功率運轉的時間也會因此拉長而耗電。

至於要如何快速降溫又省電？台電建議，將冷氣風量設定為「自動」模式，並在室內搭配電風扇或循環扇，有助於室內的對流、提高冷房效果。台電指出，其實在有搭配電扇的情況下，室內冷氣溫度只要設定在26-28度就很涼了，「冷氣溫度每調高1度，可省電6％」。