樂天桃猿重砲手朱育賢2日面對味全龍隊揮出單場雙響炮，本季累積11轟暫時獨居全壘打王寶座，他表示，全壘打王獎項不會是自己追尋的目標，「先有團隊才有個人，現在大家目標一致，要把失去的討回來。」

朱育賢在3局下與林泓育接連開轟，7局再敲出3分全壘打，個人5打數3安打，其中包含2發全壘打，貢獻4分打點，奪下單場MVP。

猿隊自復賽後打擊火力大爆發，朱育賢表示，因為每個人都清楚自己的定位，每局首位上場的打者都會想辦法用各種方式上壘，「球隊這幾場串連度做得不錯，希望能繼續保持下去，趁著下半季開始的這股氣勢一直贏下去。」

加上這2轟，朱育賢連續6年每年都有雙位數全壘打演出，不過今年直到下半季才達成10轟，他不認為速度太慢，「之前因為受傷休了10幾場，每年自己的課表都不一樣，今年就是要想辦法克服傷痛，用健康身體去面對每一場比賽，希望自己能夠維持身體健康。」

朱育賢認為，不會去管球的彈性係數如何，「教練說只要把球擊牆自然就能形成長打、全壘打，自己也不會刻意追求群壘打，而是重視球隊打擊連貫性，一棒接著一棒對打擊貢獻度反而更高。」