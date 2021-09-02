62歲香港資深男星單立文（豹哥），年輕時演出多部三級片，因7度完美詮釋風流的「西門慶」，成為人生代表作，之後在許多港片扮反派也都有亮眼表現；除了在戲劇上有好成績，單立文其實還是知名音樂人，16歲就在酒吧駐唱，擅長詞曲創作還組樂團，更曾被公認是香港最好的貝斯手，實力相當驚人。

單立文年過60歲，現在還是香港無線電視的簽約藝人，所以偶爾還是有電視劇作品，先前他更在節目中彈奏樂器，有別於過去三級片男星或電影反派的形象，呈現專業音樂人模樣讓許多觀眾很驚喜；其實單立文當演員前，非常喜歡音樂，童年學小提琴，之後改學吉他，甚至16歲就在酒吧駐唱。

單立文曾被公認是香港最好的貝斯手。(圖/ 摘自單立文微博)

在1980年代香港曾掀起搖滾樂風潮，一些音樂人紛紛組樂團表演，單立文找了幾位好友組成「藍戰士」，他身兼貝斯手，也在他們的音樂作品中展現編曲填詞的才華，讓「藍戰士」一度和香港天團Beyond齊名，他還被公認是「香港最好的貝斯手」；據悉，單立文和黃家駒更透過音樂變成摯友，在黃家駒過世後，只要遇到冥誕或忌日，單立文都會在微博發文悼念。

單立文（圖中）當演員前是一名音樂人，組樂壇發過音樂作品。(圖/ 摘自微博)

樂團因故解散後，單立文因緣際會下被導演蔡瀾邀請，出演電影《聊齋艷譚》，意外開啟拍三級片之路，更在7度扮演「西門慶」這個角色，還曾獲得金像獎最佳新人提名，後來也被稱作「西門慶專業戶」；不過，單立文在一些經典港片中，也有很多令人難忘的角色，像是《賭俠》奸詐反派海珊、《城市獵人》裡王祖賢的表哥和《與龍共舞》愛說大話的有錢人史公子。