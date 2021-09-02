針對近期大陸官方在社會與經濟各方面推出重大措施之際，一篇由微信公眾號@李光滿冰點時評發表的文章被陸媒集體轉發，引來大陸與國際上的矚目與熱烈議論。不過，勤於發表評論的大陸媒體網紅、《環球時報》總編輯胡錫進卻獨排眾議，認為該文對形勢描述不準確，使用誇張語言、背離國家大政方針，造成了誤導。

這篇題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》的文章發表後，迅速得到《人民網》、《新華網》、《央視網》、《中國軍網》以及胡錫進所主管的《環球網》等眾多官媒轉發。文章從官方整治飯圈、處罰藝人一直談到螞蟻金服上市被叫停、阿里受罰和滴滴被查，以及中共中央提出共同富裕等，稱「中國正在發生重大變革，也可以說是一場深刻的革命」。

胡錫進認為，認為陸媒轉發的《深刻變革》一文對形勢描述不準確，使用誇張語言、背離國家大政方針，造成了誤導。（圖／胡錫進微博)

不過，胡錫進2日在微博發表文章反擊稱，該文宣稱中國從經濟、金融、文化到政治領域「都在發生一場深刻的變革，也可以說是一場深刻的革命」，這是對近期國家出臺一系列市場監管措施的誤讀和曲解。

他說，這些監管的目的是規範市場，糾正、防止資本野蠻生長以及由此帶來的各種副作用，在加快經濟社會發展的同時推進共同富裕，強化公平正義建設，這一切都是社會治理進一步和上臺階的完善，而不是什麼「革命」。

胡錫進表示，中國經常講自我革命，但它的含義是自我鞭策，不斷創造新的輝煌，而不是上述文章所說的充滿摧毀的運動式革命。十八大以來中國全面深化改革開放，取得了一系列偉大成就，各項建設深得民心。一些經濟領域出現了壟斷以及畸形的發展，但這些問題能夠通過國家的機制發現並確認，進行必要的及時調整。

他指出，在這樣的國家裡，需要搞運動式「革命」嗎？革誰的命？變革、乃至深刻的變革一直在中國持續進行，但是上述文章用特殊的檄文口吻描述中國正在發生的變革，仿佛這個國家要告別改革開放以及十八大以來的基本路線方針政策，要形成某種秩序顛覆，真的要「革命」了，這確屬嚴重的誤判和誤導。

此外，胡錫進認為，該文宣揚中國正在開始變革，「不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷」，這種聳動的全域性宣示與中國實際政策面嚴重脫離，屬於少數人的狂想。很擔心這樣的語言會勾起人們的某些歷史記憶，引發一定範圍的思想混亂和恐慌。

胡錫進最後說，希望所有人都相信，中國的改革開放路線不會變，兩個毫不動搖不會變，十八大以來的重大方針政策一定會得到堅持，凡是對國家監管措施的極端解讀，大家都不要信。