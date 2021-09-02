中信兄弟呂彥青2日迎來中職初先發，迎戰富邦悍將，但他先挨高國輝陽春炮，5局又碰上亂流，僅投4.2局失4分退場，球隊終場以2比6吞下2連敗，呂彥青也吞下返台首敗。

呂彥青8月29日初登板面對統一獅，後援上場僅投2球成功解決1名打者，今天初先發，第2局他被該局首棒打者高國輝敲出陽春炮，失掉1分。

4局下兄弟靠著林智勝高飛犧牲打追平，不過呂彥青在第5局2出局後出現亂流，高國麟內野安打、又對高國輝投出保送，再被林益全敲安失掉第2分。

兄弟緊急換上蔡齊哲仍擋不住富邦攻勢，范國宸再補上2分打點二壘安打，富邦單局攻下3分，這局的失分全都記在呂彥青身上，最終他留下4.2局被敲7安，投出4次三振、3保送，失掉4分皆為自責分，吞下本季首敗。

富邦先發投手羅力5局失2分（1責失），奪下本季第5勝（另有5敗），高國輝單場雙響炮，本季累積10轟，林益全今天也有全壘打演出，本季第6轟、生涯第199轟。