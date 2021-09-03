中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今天以視訊方式會晤美國總統氣候問題特使凱瑞。楊潔篪批評美國的行徑造成中美關係遭遇嚴重困難，但稱兩國可以在一些問題上溝通合作。

新華社報導，楊潔篪在視訊會晤中說，一段時間以來，「由於美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的嚴重錯誤行徑」，中美關係遭遇嚴重困難。中方對這些行為堅決反對、更堅決應對。

他說，希望美方從中美共同利益和美國自身長遠利益出發，切實糾正錯誤做法，尊重中國政治制度和發展道路，奉行理智務實的對華政策，和中方一道推動中美關係早日重返正軌。

楊潔篪說，中方對於和美方溝通對話和務實合作秉持開放態度。中美可以加強在氣候變化、疫情防控、經濟復甦等廣泛雙邊領域以及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作。「同時，合作必須是雙向、互利的。」

楊潔篪稱，中方高度重視應對氣候變化問題，已經採取了一系列應對氣候變化的重大戰略決策和有力舉措，並願意和美方加強氣候變化政策交流和務實合作，促進「巴黎協定」全面有效實施。

根據報導，凱瑞（John Kerry）表示，美中關係對兩國和世界都非常重要，兩國攜手合作成就了「巴黎協定」。美方願以相互尊重的方式與中方加強對話合作，共同應對氣候變化，為兩國關係改善發展注入動力。

凱瑞8月31日晚間抵達天津，除與中國氣候特使解振華展開會談外，他在9月1日與中國國務委員兼外長王毅進行視訊會晤，2日再分別中國國務院副總理韓正及楊潔篪會晤。