綜藝天后小S早前在東京奧運賽事期間，興奮PO文支持中華隊選手，引發陸網友不滿出征，連大陸品牌也急切割，一夜之間掉了4代言，損失慘重。隨著風波逐漸平息，小S也被發現悄悄於Podcast平台復出，讓不少粉絲開心留言「終於回來了」。

小S自奧運風波後，包括臉書、IG與微博平台至今仍未有更新近況，但其實小S昨(1日)已透過Podcast節目《老娘的老娘》悄悄復出，在最新一集的節目內容，她更爆料當年自己不小心於《康熙來了》洩漏懷孕秘密，事後氣到大哭，一度想離開節目的內幕。

粉絲開心留言，恭喜小S回歸。(取自喜馬拉雅平台)

小S透露當時不小心在錄影時自曝懷有身孕，還好死不好被導播室的記者們聽到，讓她急到哭，還拜託製作人王偉忠看能不能拜託記者不要寫出來，因為雙方家人都忌諱懷孕未滿3個月不能說。

但最後小S懷孕消息還是被大肆報導，讓她坦言曾向老公抱怨製作單位都不保護她，哭著說不想主持了，「我是他們的主持人他們既然不保護我，還讓記者把這件事都講出來。哭一哭過幾天也覺得，好像也沒怎樣。」

小S還爆料S媽對於她比其他姊姊先懷孕這件事有點意見，「妳是怕我事業一落千丈是不是？妳是怕我這顆搖錢樹會倒掉是不是？」S媽則笑回：「想不到妳一『啵』變成金雞蛋，哈哈哈哈哈。」讓小S忍不住吐槽：「妳看看妳這個人有多勢利眼啊。」