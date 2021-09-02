台北市政府今(2)日下午2時於台北體育館1樓綜合球館舉辦「台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」，由台北市長柯文哲親自頒獎，向運動有功團體及人員表達敬意。晚上又在臉書建議體育署改為部級單位，給充足的經費，讓運動員無後顧之憂。不要再有奧運十項全能銀牌的亞洲鐵人楊傳廣，退休後竟然須以乩童為業的遺憾。

柯文哲表示，在結構上，要把體育署改為部級單位，不要放在教育部底下，要讓懂體育的人來制定和執行體育政策。給充足的經費，讓運動員無後顧之憂。不要再有奧運十項全能銀牌的亞洲鐵人楊傳廣，退休後竟然須以乩童為業的遺憾。

柯文哲建議，政府在賦稅政策的減免要更加大方，讓有心參與投資運動的上市企業感受到政府的肯定和支持；沒有上市的企業也應該考慮是否用基金會的模式或任何減免稅賦的方式來鼓勵，避免像桃猿La New劉保佑董事長那麽熱愛棒球或兄弟飯店的棒球隊，都因為企業規模不大，最後割愛於他人。

柯文哲強調，體育的推廣需要產業化、企業化，才能成長茁壯。運動能團結人心，超越所有黨派。在競技場上靠的就是實力，要馬兒肥，就讓馬兒先吃草。既然是個產業，就要集合社會各界共同來參與，請到好的教練，採購更好的訓練設備、器材.......期待體育能真正走上正軌，政府支持，企業自然會跟進的。

最後，柯氏大白話出擊，他表示，運動是一門專業，不要再說「志在參加，不在奪牌」這類自己欺騙自己的話。