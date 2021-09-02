江宏恩從小家有狗狗陪伴，長大後組織家庭，也收編3名毛小孩米克斯D弟、樂妹以及老婆的愛犬Pippin。他愛狗出名，把毛小孩當人一般細心照顧，因而受寵物食品廠商青睞，邀他擔任「倍力純肉鮮食餐包」聯名代言人，江宏恩全程投入，參與產品包裝設計，還將產品系列以5年前過世的愛狗Jumbo命名，他不捨地說：「Jumbo過世是我心裡很大的遺憾，我可以說沒有一天忘記他。」

適逢愛犬Jumbo過世5週年，他特地將產品系列取名為「Jumbo」，他表示：「Jumbo可以說是我生命當中最愛的一隻狗，5年前他離世，是我心裡很大的遺憾，他永遠活在我的心裡。」江宏恩說愛犬離世，對他仍有正面意義，希望對Jumbo的愛轉換成日後對其他寵物甚至是流浪動物的大愛，「所以這次鮮食包用Jumbo來起名，我感覺有把這個對動物愛分享出去的意義」。他除了聯名代言，還擔任口味技術顧問，推出「法式鶉蛋舒肥嫩雞」、「匈牙利茄汁櫻桃鴨」、「地中海燉肉海鮮」3種鮮食包，要讓毛小孩吃飽吃好。

江宏恩常把「狗狗是人類最忠實的朋友，而我是狗狗最愛的主人」掛在嘴邊，為了照料毛小孩健康，他從飲食照顧起，多年來他每天悉心搭配各種肉類、蔬菜與狗糧餐食，每當毛小孩生日，他還會特地準備牛排大餐，讓毛小孩大飽口福。他準備均衡的美食，難免碰上毛小孩挑嘴，他也有應對之道，「我會採取誘食的方式，畢竟還是要讓他們有均衡的營養，如果他們不喜歡吃蔬果的話，通常我會切得很細碎，讓他們在吃肉的時候，不經意地把蔬菜水果吃進去」。

江宏恩體悟：「小時候覺得毛小孩是我的夥伴，他們對我來說就是陪伴、我的body body，長大了懂事了，覺得照顧他們，對我來說是個心甘情願的責任，也是一堂愛的生命教育。」他寵愛狗無極限，擔心毛小孩生病，每半年就安排一次健康檢查；用餐時間則是毛小孩先進食，之後才輪到主人，種種行徑讓外人直呼「太超過啦」！