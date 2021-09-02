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「阿婆哩賣造！」雲林縣虎尾防汛道路1日上午發生一起車禍，一名69歲李姓婦人騎機車違規左轉，一把撞上19歲的林姓女騎士，阿婆摔倒在地，女騎士則上前關心，豈料，婦人包袱收一收後堅持要離開現場，拋下一句「阿我又沒代誌（我又沒事）」就騎車走了，留下一臉錯愕的女騎士與路人。

此起車禍事故影片全被路邊監視器錄下，民眾將影片發上網路，戲謔地寫下「阿婆你肇逃了」，透過影片可見，戴著斗笠的婦人騎著紅色擋車，沒注意看來車就直接左轉，與直行的女騎士狠狠地撞在一起，兩人都人車倒地。

女騎士於事發後立刻起身，衝回去關心摔得四腳朝天的老婦人，影片中還可聽到女騎士不停地問，「你還好嗎」、「有沒有受傷」，同時請周邊的住民幫忙打電話叫救護車。

怎麼也沒想到，老婦人站定後，就出手扶起倒地的機車，儘管周邊居民先要婦人不要動，婦人還是一意孤行，嘴裡一邊說著，「啊我又沒事」、「哇謀代誌（台語：我沒事）」，一邊收拾散落一地的個人物品，下一秒就腳跨上機車，油門一催就落跑了，讓現場的女騎士與周邊居民都相當錯愕。

影片曝光在網路後，不少網友直呼，「阿嬤騎意堅決」、「肇逃跟破壞現場？」、「這阿嬤也沒戴安全帽」、「這個阿婆也太猛了」、「女孩好善良」、「妹妹一直在關心阿婆，連她自己的傷勢跟摩托車都放一邊的，這個妹妹家教不錯」。

虎尾警分局指出，19歲林姓女騎士腳有多處擦挫傷，後來循線找到李姓婦人，李婦則受有大腿疼痛、頭部腫脹的傷勢，當時是因為急著巡視農田，擔心灌溉用水若沒及時關閉會水淹隔壁農田，再加上並不清楚車禍後離開現場會構成肇事逃逸，僅是無心之過，雖然如此，婦人仍須面臨肇事逃逸的法律責任。