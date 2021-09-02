受新冠疫情影響，全球供應鏈從電子產業到貨櫃航運一片混亂，然由於世界各地勞動力市場嚴重短缺，進而使自動化程度最低的食物、農物產業大受衝擊，越南更因此派出軍隊協助收成，全球糧食供應鏈頓時警鈴大響。

美國財經媒體報導，全球多地缺工的情形不斷上演，對於自動化程度相對較低的農業大受衝擊，越南派出軍隊協助收成水稻；英國酪農苦於無貨車司機協助運送，忍痛銷毀牛奶；巴西羅布斯塔咖啡豆也因缺工收成時間從90天延長至120天；美國甚至有肉品加工廠用Apple Watch來招募員工。

無論是果農、廚師、貨車司機或是服務生，全球食品供應系統都受勞動力短缺而大受打擊，業者不得不大幅提高工資來招聘新職員，而此舉也將推高產品和運費成本；據聯合國糧食及農業組織（FAO）數據顯示，8月的價格較去年同期上漲33%。

波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）指出，食品安全在世界各地都是一個敏感的問題，低利潤的同時，外加成本走高，自然就將成本轉嫁到消費者的身上，但供應瓶頸很明顯是存在的。

有明顯的跡象顯示，勞動力短缺正在撼動著食品供應鏈，美國有食品製造批發商傳出，培根、奶油等產品都出現延宕的情形；英國有麵包、雞肉等產品面臨缺貨；麥當勞奶昔也於8月一度停賣。

美國、歐洲逐漸解封，民生食品需求攀升，然東南亞地區疫情爆發，許多上游原物料如肉品加工廠等關閉停擺，以及部分國家仍維持嚴格的邊境措施，對移工的流動有著限制，促使缺工的衝擊不斷擴大。

但也並非每個地方都面臨著這樣的問題，大陸幾近毫無影響，印度儘管通貨膨脹不斷走高，但勞動力市場依舊充沛，農業也未受疫情影響。