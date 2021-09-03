每當時序入秋，食慾就會自然增加，此時最適合透過大嗑美食來暖胃補身體！最新順德風味粥底火鍋澳門贏到足、最潮台式火鍋尬鍋、小福利火鍋會所均推出高CP值的創意鍋物，讓火鍋控不僅能吃得飽足滿意，還能省荷包。

▍1.澳門贏到足

廣東順德及澳門皆被聯合國教科文組織授予「美食之都」稱號，看準目前台灣鍋物市場中，鮮少順德風味粥底火鍋之藍海商機，「澳門贏到足」特別將台港巨星尋香密訪的美味帶進台灣，推出4大招牌菜：正宗卜卜蜆、原盅冬瓜粥、馳名火焰鵝、順德大盤魚，以及私房菜WASABI手撕雞、脆辣雞，選材⽤料之講究及⽐例拿捏更勝澳門，相當符合台灣人⼝味。

卜卜蜆鍋選用肥美的彰化伸港文蛤加入大量蒜頭，吃得到完整的蛤蜊精華湯汁。原盅冬瓜粥則挑選雲林青皮冬瓜裝盛上桌，用現流鮮魚、鮮蝦襯托出甘甜滋味。（圖／楊婕安攝）

卜卜蜆鍋選用肥美的彰化伸港文蛤，加入大量雲林新鮮蒜頭，為求香氣突出，師傅特別以手工切末，嗆勁十足，吃得到完整的蛤蜊精華湯汁，可再加入高湯涮煮時蔬、肉品及火鍋料。原盅冬瓜粥挑選雲林直徑30公分以上的青皮冬瓜裝盛上桌，搭配優質台灣米手工慢煮2小時，溫潤米香口味清爽，更用現流鮮魚、鮮蝦襯托出甘甜滋味。馳名火焰鵝則選用4~6個月大的台灣本地嘉文鵝，先以黃酒加入10餘種中藥材醃製入味，再以特選25度米酒及醬汁悶煮，鵝皮炙燒到微焦，鵝肉飽吸醬汁與酒香，吃起來皮薄肉嫩，醬味濃厚不死鹹，非常適合入秋品嚐。

馳名火焰鵝選用4~6個月大的台灣本地嘉文鵝，吃起來皮薄肉嫩，醬味濃厚不死鹹，非常適合入秋品嚐，而每日限量的WASABI手撕雞也是必點菜色。（圖／楊婕安攝）

除了4大招牌菜，更以道地港式手工撞茶方式，推出多款具有濃厚茶香的港式冷飲，如：港式絲襪奶茶、黑牛、黃牛、鴛鴦、凍檸茶等，內用外帶皆宜，即日起至9/15試營運期間優惠，茶舖飲品外帶更享有買一送一優惠。

▍2.尬鍋

王品新品牌「尬鍋」自5月起進軍西門町商圈，主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，主打「一鍋雙饗」雙主餐，可依照個人喜好任意搭配肉類。最受歡迎的首選是金熬剝皮辣椒雞加雪花牛肉鍋，剝皮辣椒搭配雞湯喝起來微辣甘甜，搭配雞肉吃起來回甘涮嘴，後續搭配雪花牛肉片與蔬菜鍋料，尾韻清新微辣，暖心又療癒。

濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，主打「一鍋雙饗」雙主餐，必配經典熟食「炸蛋」，享受多樣化美味。（圖／品牌提供）

第2款熱門鍋物則是金銀蒜頭蛤蠣雞加雪花牛肉鍋，精選金銀蒜頭和滿滿蛤蜊熬湯，鮮嫩雞肉飽含蒜香及蛤蠣海味，鮮味十足，推薦先吃雞肉，再用蒜頭蛤蠣湯涮煮牛肉片，讓山珍海味同時在嘴裡噴發，充滿台式獨特的豪邁勁爽。除了必吃鍋物，另必配經典熟食「炸蛋」，沾附濃郁醬汁具麻香風味，爆漿的蛋汁可拌飯或加入雞湯，讓蛋吸飽湯汁，享受一蛋多吃的美味。

▍3.小福利火鍋會所

考慮到台灣人無論一年四季都愛吃火鍋，饗賓餐旅首度跨足火鍋Buffet巿場，「小福利火鍋會所」主打特製麻辣和汕頭2種湯底，麻辣湯底以牛油鎖住26種中藥材香氣，麻而不膩，口感溫潤，涮入油花均勻的肉片令人銷魂；汕頭湯底以大骨、新鮮蔬菜熬製，最能襯托鍋物的鮮美好味。而獨家的「十八香特製沙茶」則嚴選18種天然食材，堅持手工炒出香氣，真材實料真功夫，完美了最佳吃鍋體驗。

以特製麻辣和汕頭2種湯底，搭配獨門醬料和多樣化食材，更有各式復刻經典小食。（圖／品牌提供）

為了讓顧客體驗肉品的最佳口感，主廚測試出0.2cm的黑毛和牛吃起來最鮮嫩、0.3cm美國無骨牛小排口感很完美，也有高級的天使紅蝦、藍鑽蝦，同時精選20多種手工丸餃類、長糯米手工豬血糕、特製鴨血等，更吃得到祕製炸雞、古早味涼圓、芋冰，和熟成24小時的「24濃作冰淇淋」，上百種的食材絕對能滿足火鍋控。