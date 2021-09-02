激進組織「伊斯蘭國」（IS）分支8月26日在阿富汗喀布爾機場發動自殺炸彈攻擊，至少13名美軍和169名阿富汗人喪命。美軍執行無人機反擊，炸死一名IS成員。前民進黨立委沈富雄表示，回教國家的極端分子為何對美國仇恨那麼深，他兒子回一個字，問題出在「Israel(以色列)」。

沈富雄8月31日在政論節目《少康戰情室》中表示，美國使用無人機去炸死IS的主腦，這樣事情就結束了嗎？美國炸死IS主腦，IS難道不會有繼任人起來嗎？所以這是沒完沒了的。

沈富雄表示，他這幾天都在想，為什麼回教國家的極端分子，對美國的仇恨這麼深。他透露，8月31日早上跟兒子視訊時，也附帶問了這個問題，因為兒子住在美國，在美國出生、在美國長大，兒子就回了他一個字「Israel（以色列）」，他認為是以色列的問題。

沈富雄接著表示，回教國家的極端分子對美國的恨這麼深，就是因為以色列的問題，其實以色列是美國扶植起來的，沒有美國、也沒有以色列。但是以色列這麼強大，很厲害、也很偉大，是台灣學習的模範，不過，美國在對以色列的行為上，尤其是國際政治方面，為什麼不給以色列畫一下紅線，起碼會讓阿拉伯人的恨意，有稍微降低的效果。

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