阿富汗西部大城赫拉特市(Herat)，有大約 60~80 名婦女上街示威遊行，要求塔利班承諾與落實婦女的合法權利，包括就業權與受教權。

半島電視台(Aljazeera)報導，參加抗議活動的瑪麗亞·艾布拉(Mariam Ebram)說：「雖然塔利班承諾婦女仍有原來的工作權，但是在實際如何落實卻總是沒有具體答案，這讓人們感到疑惑又沮喪。」

24 歲的艾布拉說，幾週以來，女性工作者只遇到「被告知不要來上班」的消息，但是電視上又看到塔利班主政者的承諾，這種自相矛盾的情況，塔利班也說不清楚。

Dozens of women in western Herat province protested in the city and chatting “don’t afraid don’t afraid we are together”.



It is the first ever protest in the country after Taliban took over Afghanistan. pic.twitter.com/v5DvWVjKEL — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) September 2 2021

艾布拉繼續說，她和一群婦女代表，會見了塔利班高級官員，要求解釋清楚婦女權利政策，但是那些官員只是含糊其詞。

「既然中層官員也不知道答案，那麼我們只能上街頭公開表達自己的聲音，爭取自己的權益。」

塔利班在 1996 ~2001 的5年間，曾以壓迫手段統治阿富汗，以強制手段禁止婦女接受教育和就業。

但是2001年以後，阿富汗婦女解放，她們已經接受了20年的教育自由與工作自由，她們也勇於爭取自己的權益，塔利班可能無法再用舊手段把婦女綁回家庭了，畢竟他們現在還要面對國際形象。

艾布拉說：「我們坦率地向幾位塔利班地方領導人說：你們說擺脫了佔領者(美國)，解除了壓迫，但是你們將用什麼來取代原先的秩序？......我同意塔利班批評前政府『腐敗』，但是我更想知道，塔利班新政府可為女性國民提供什麼？」

艾布拉之所以決定走上街頭，還與一件事有關。塔利班高級領導人謝爾·穆罕默德·阿巴斯·斯坦尼克扎伊(Mohammad Abbas Stanikzai)最近接受 BBC 普什圖語頻道採訪時說「未來塔利班領導的政府，可能不會為女性提供一席之地。」 此話一出，阿富汗婦女團體不動作不行了。

「我們所要求的只是合理的權利，沒有女性參與的政府，永遠不會持久。」

她最後說，如果塔利班承若婦女的工作權，並且在政府和支爾格大會（Loya Jirga，阿富汗的一種傳統部族首領大會，現演化成國民議會）中擁有平等代表權，那麼她和她的婦權團體會接受她們。