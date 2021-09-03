阿富汗西部大城赫拉特市(Herat)，有大約 60~80 名婦女上街示威遊行，要求塔利班承諾與落實婦女的合法權利，包括就業權與受教權。
半島電視台(Aljazeera)報導，參加抗議活動的瑪麗亞·艾布拉(Mariam Ebram)說：「雖然塔利班承諾婦女仍有原來的工作權，但是在實際如何落實卻總是沒有具體答案，這讓人們感到疑惑又沮喪。」
24 歲的艾布拉說，幾週以來，女性工作者只遇到「被告知不要來上班」的消息，但是電視上又看到塔利班主政者的承諾，這種自相矛盾的情況，塔利班也說不清楚。
艾布拉繼續說，她和一群婦女代表，會見了塔利班高級官員，要求解釋清楚婦女權利政策，但是那些官員只是含糊其詞。
「既然中層官員也不知道答案，那麼我們只能上街頭公開表達自己的聲音，爭取自己的權益。」
塔利班在 1996 ~2001 的5年間，曾以壓迫手段統治阿富汗，以強制手段禁止婦女接受教育和就業。
但是2001年以後，阿富汗婦女解放，她們已經接受了20年的教育自由與工作自由，她們也勇於爭取自己的權益，塔利班可能無法再用舊手段把婦女綁回家庭了，畢竟他們現在還要面對國際形象。
艾布拉說：「我們坦率地向幾位塔利班地方領導人說：你們說擺脫了佔領者(美國)，解除了壓迫，但是你們將用什麼來取代原先的秩序？......我同意塔利班批評前政府『腐敗』，但是我更想知道，塔利班新政府可為女性國民提供什麼？」
艾布拉之所以決定走上街頭，還與一件事有關。塔利班高級領導人謝爾·穆罕默德·阿巴斯·斯坦尼克扎伊(Mohammad Abbas Stanikzai)最近接受 BBC 普什圖語頻道採訪時說「未來塔利班領導的政府，可能不會為女性提供一席之地。」 此話一出，阿富汗婦女團體不動作不行了。
「我們所要求的只是合理的權利，沒有女性參與的政府，永遠不會持久。」
她最後說，如果塔利班承若婦女的工作權，並且在政府和支爾格大會（Loya Jirga，阿富汗的一種傳統部族首領大會，現演化成國民議會）中擁有平等代表權，那麼她和她的婦權團體會接受她們。
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