《國防新聞》（Defense News）2日報導，美國、荷蘭、印度、西班牙廠商參與的團隊，皆已獲得英國國防部「艦隊固態物資支援艦」（Fleet Solid Support Ship）標案的第一階段合約，將提案建造能協助伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth-class）航空母艦執行遠洋任務的補給艦。

根據報導，獲得價值500萬英鎊（約新台幣1.9億元）競爭性採購階段（CPP）的4個團隊，包括英國貝布考克（Babcock）和貝宜系統（BAE Systems）；北愛爾蘭哈蘭德與沃夫造船廠（Harland & Wolff）、英國海軍設計公司BMT和西班牙納凡提亞造船廠（Navantia）；印度拉森圖布羅公司（Larsen & Toubro）和美國萊多斯集團（Leidos）於英國的子公司萊多斯創新（Leidos Innovations）；以及與英國信佳集團（Serco）合作的荷蘭達門造船廠（Damen）等。

上述4個團隊將各自制定設計方案，並由英國國防部審核其性能、製造能力等細節是否符合需求，預計2022財年第4季選出得標團隊、2023年5月左右簽署合約，以盡速向英國皇家海軍提供下一代艦隊固態物資支援艦。計畫的總成本估計約16億英鎊（約新台幣612.3億元）。

英國政府強調，為振興該國造船業，外國廠商須與英國本土廠商合作，並由後者領導，才得以參與此標案。英國皇家海軍目前擁有「羅莎莉堡號」（A385）、「奧斯汀堡號」（A386）、「維多利亞堡號」（A387）等3艘艦隊固態物資支援艦，但其中僅有「維多利亞堡號」進行過改裝，能夠為伊麗莎白女王級補給；且另外2艦不會進行改裝，都將於2024年左右退役。