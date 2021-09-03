電信業者近年來都推上網吃到飽低價專案，使得不少民眾在換手機時，會選擇直接買空機，搭配4、500元的月租費，但各家每月1399元的方案卻未被淘汰，有網友好奇「辦月繳1399大都是什麼人？」引發討論高資費能存活的關鍵。

原PO在PTT八卦板上詢問，各大電信業者推出0元手機專案，每個月要繳1399綁24個月，算下來也要花33600元，但買空機再配月繳499都比較划算，「為什麼還是有人會選擇月繳1399呢？」

貼文一出，許多網友留言表示「公司有補助電信費啊」、「2699公司出，手機零元爽啊」、「有的公司幫繳啊，不選最貴的選什麼」、「公司有補助的人，或是算數不好，或者信用卡都辦不出來的人」。也有人指出像是家裡沒裝網路，只靠手機上網的人，「資費高，訊號優先級也高」、「不想多花錢用光世代的人」。

另外就是個人需求要常打市內，有一名網友直呼「沒辦法呀！」並點出高資費方案最大差異是市話計費，低資費方案市話1分鐘都6元，如果市話需求很大的話，那一個月的帳單費會很可觀，加上中資費送的市話分鐘數很少，「所以直接無懸念，高資費算了」。