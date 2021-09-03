胸痛、呼吸困難、幻覺、幻聽、發燒、做惡夢，看到過世的親人、長輩、朋友……這些並非單純的身心症，也不是自己疑神疑鬼的心理，而是真正「精神上的困擾」。

這些奇怪的症狀應該在很多臨終病人的身上都出現過，只因為病人沒有提出主訴而往往被忽略，臨床工作者也很難做盛行率的調查。重要的是，這些困擾代表什麼意義？是否需積極處理？或許，用傾聽及同理心就可以了。

其實病人或許很需要被了解，但因缺乏有效的溝通或處理方法，最後病患隱藏其情緒，代之而來的是極深度的憂鬱，甚至閉目不說話或不進食。當然不久之後，一般是兩星期左右，病患逐漸衰弱，比平常預計的存活期再更短一點的時間內往生，也就是有些病人到此是完全沒有求生意志的。

相反地，有另一部分病人會恐慌地希望醫師常常去看他們，甚至幾乎快昏迷的病人也會醒來。他們雖不理會家屬，但對主治醫師的到來卻顯得很期待與安心。有些是對醫師表示信賴與寄託，因為他們不一定想會見親人，卻很關心醫師有沒有去看他們。

他們並非想繼續接受新的治療，而是對醫師的信賴，讓他們覺得人生的最後一程不至於太孤獨，因為可以從醫師那兒得到一股穩定的力量，成為在茫茫大海中的一盞燈，知道最後的方向。

很有趣的是，不論奇怪的症狀為何，病人將他們最後一段生命交給醫師後，對醫師的信賴將成為一股安定的力量，不再那麼恐慌。若能轉換這股堅定的力量，讓病患能夠「一路好走」，那是醫師能為病患所做最好的服務。病人往往會比家屬更可以感受到這一分真誠與溫暖。

但諷刺的是，家屬往往看不到這點（當然，達觀的家屬還是可以感受到）。若抱持「能活著最好，死亡是失敗」的態度來看臨終這件事，醫師想幫助病患開導最後一程，將被視為不夠專業、能力不足。

他們不捨得親人的離去，所以將整件事看成不幸的事，更談不上功德圓滿，甚至有醫病溝通不良的事情發生。但到底誰來評斷病人已病入膏肓、順利走完人生全程是正確的、無怨無悔的，或是，只是失敗的託詞，或是無言的結局？

「萬物一府，死生同狀。」（《莊子．外篇．天地》）

人生該走的路是相同的，雖然每個人的人生理想不同，根器不同，心性也不同。到底人生的意義與熱誠、幸福是否有交集？人生是來體驗的，或是來完成任務、使命、功課的？是來享受，或是來受苦？人生的長短與遭遇，為何有這麼多的樣態，而最後的結果卻只能如此歸類？

幸與不幸之間，卻關乎人生的最後一段日子，數年或只有四、五個星期。

「眾人所遭遇的都是一樣，並且世人的心充滿了惡；活著的時候心裡狂妄，後來就歸死人那裡去了。」（《傳道書》9:3）

有多少病患在已知將不久於人世時，生命最後一段路仍是自己安排的？應該很少吧。真實的情形，多半是不願意去承擔生命的痛，在我的行醫經驗中，無論男女老少都不太願意去面對。

所以在生命的最後一段，幾乎都想嘗試尋找新藥來延長生命，甚至吃苦、耗費大筆金錢都願意。當然，我相信一定也有些看得開的人，他們是不會上醫院來的，這些人的思想不一定是消極的，而是看清如來如去的人生，不能強求什麼，也不得執著什麼；父母怎麼走，我們就跟著前人的腳步走。

這些奇特的靈性困擾，其實多數是在提醒我們，在漫長的人生馬拉松賽跑裡，已搖響最後一圈的鈴聲，預告即將結束，是檢討成績的時候了。所以潛意識中會浮現許多影像，其中包括這一世的所作所為，或許也有自己沒有記憶卻又與自己有關的內心的激動。

曾經有許多經歷瀕死邊緣、後來被救活的病人，在我的勸說下，會跟我分享他們奇特的夢境。很少人研究臨終前病人的夢，但是我會盡量與想跟我分享的病人談他們的夢境。

這些絕對不是無意義的夢，只是多數醫護人員沒去研究，甚至彼此也不談，一笑置之。但現代醫學不談並不代表不存在，只是缺乏研究分析的方法與途徑。在精神科領域中，也不容易分析這些臨終的病人，因為他們既已失去社會能力，且存活的日子不多；也很少有現代的精神科醫師喜歡從事古典精神分析學，而是代之以傾聽、陪伴同理，及精神傳導物質之阻斷與輸通，所以功效是有限的。

既然醫學、心理學無法分析，又如何幫病患解決問題、一路好走呢？

(本文摘自《死亡癱瘓一切的知識─臨終前的靈性照護》/寶瓶文化)

【內容簡介】

幻聽、幻覺、發燒、做惡夢、自言自語，看見地獄、黑衣人、已逝親人──血液腫瘤科主任逾四十年的臨床觀察，現代醫學難以解釋的「靈性困擾」，陪伴瀕死親人走過生死難關。

死亡是身為人的最後考驗，一場漫漫人生的總清算。此時需要的是信仰、是靈性對話，與安住彼此身心的陪伴。

有些人一路走得自在安穩，有些人愈到生命末期，愈是焦慮惶恐。現代醫學難解的心靈困境：

醫者、患者與家人如何面對即將迎來終點的生命，給予顧全「身、心、靈」的照護？科學有其盡頭，醫學也非萬能。曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年的張明志醫師，觀察到許多癌末病人所經歷的症狀，皆屬現代醫學無法解釋的「靈性困擾」。

諸如無名發燒、吼叫、看見黑衣人、聽見怪聲、夢見自己死亡等，許多容易發生在臨終病人身上的譫妄現象，在先進的影像檢查中，結果往往顯示一切正常；既無法以特定病理解釋，也難透過精神科藥物及治療手段解決，因而時常被誤判、忽視。病患的苦痛和恐懼真實存在，卻因科學的極限與家人的避而不談而被否定。

此問題的根源，要回溯到患者與家屬本身如何看待生死。張明志醫師大量列舉臨床個案為例，以其多年經驗，揉合古今各派別宗教、哲學與生死觀，引據聖經、佛典，也及老莊思想，為讀者提供安定身心、一路好走的解方。

死亡可以癱瘓一個人的德性或修為，但也能將一個人的思想拉回到「神」的大能上。與「神」共好，便能在信仰中求得撫慰與力量。

【作者簡介】

張明志

畢業於台北醫學大學醫學系。現任馬偕醫學院臨床教授、癌症安寧緩和學會監事、衛生福利部健保署共同擬定專家委員。

曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年，台灣癌症醫學會理事、監事，血液病學會常務理事。

專長：肺癌、乳癌、胃腸道癌症、泌尿道癌症及其他各類惡性腫瘤、轉移癌症、血液病、貧血、白血病、淋巴瘤。

著有《隨時放得下的功課──心靈病房的18堂終極學分》、《越過邊境》、《破繭》、《心靈病房的十八堂課》、《安寧的藝術》、《與血癌搏鬥》、《人生高爾夫》。