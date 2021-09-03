一年一度最期待歡慶烤肉節，今年上半年受疫情影響，好久沒有跟家人朋友相約吃大餐了小酌幾杯，不少餐廳也祭出中秋烤肉優惠，但是在外聚餐，人與人之間的「隔板」距離，無法感受到中秋月圓人團圓歡樂感，不如在自己家動手烤肉才有應節氣氛，想吃什麼好料就靠自己做決定，尤其擔心外出採買擔心疫情安全問題，不少人選擇透過網路上選購，眾多新鮮直送經典烤肉套組任君挑選，不論是走挑嘴老饕的還是走健康路線的，線上輕鬆下單，搭配優惠享有免運及滿額禮更低溫宅配專人宅配送到家！

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山多力無煙溫控煎烤電烤爐SL-EP868-即日起售價NT$1,180元。(圖/寶雅提供)

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妙管家和風燒烤盤-即日起售價NT$399元。(圖/寶雅提供)

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