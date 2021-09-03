什麼時候解封最好？清零是唯一指標嗎？對丹麥來說，「單日新增千例確診」，都還屬於正常範圍，因為當地2劑接種率已破7成，政府決定鬆綁多數防疫禁令，這個決定安全嗎？

丹麥政府宣布，由於當地的疫苗2劑接種率已破7成大關，他們將不再把新冠肺炎當成「對社會的重大威脅」，並把新冠肺炎從「大流行（pandemic）」降到一般傳染病的「流行（epidemic）」等級，防疫禁令也會一一鬆綁。

「疫情已獲控制，我們的接種率來到新高。」丹麥衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）說，9月10日起，「為防疫而設的特別規定，有一部分都將解禁。」

事實上，丹麥的防疫政策早已鬆綁得差不多，6月開始，他們就逐步鬆綁口罩令。目前在當地，民眾進出商業或公共場所時，需要出示新冠護照。但9月1日起，餐廳、體育中心和髮廊不必再看護照；9月10日起，夜店、音樂場館等大型群聚場所，也都將進一步免驗護照。

去年12月，丹麥疫情大爆發，單日新增多達3000例確診；疫苗開打後，今年6月迎來疫情低點。不過7月起，Delta變異株肆虐，佔當地確診近80%；8月，單日更攀升回千例之多。政府卻宣布邁向「常態化」，丹麥憑什麼此刻解封？

●解封理由1：接種率破70%大關，社區感染已在控制內

丹麥人口約580萬，成人完全接種率已經來到71%，在歐洲排第3，僅次於馬爾他和葡萄牙，單劑接種率也有75%。丹麥國家衛生委員會副主任普羅布斯特（Helene Probst）說，政府認為，有鑑於接種率提升，丹麥有機會回到過去的正常狀態。

「因為很多人都去打疫苗了，我們已能好好控制社區感染情況。」普羅布斯特說，接種率來到史上新高，所以官方認為，修改防疫規定、放寬疫調追蹤跟篩檢要求等措施，以讓社會與病毒共存，變得相對可行。

不過與此同時，面對境外移入風險，丹麥仍未鬆綁。換句話說，即便境內回歸如常，入境丹麥的門檻卻沒降。主因是當地邊境管制的法源與疫情禁令法源不同，邊境管制是源於政治協議，預計要10月底才會到期，因此無法同步鬆綁。不過《富比世》報導，針對邊境的限制令，官方目前也沒有任何展延規劃。

●解封理由2：讓生活回歸正常，半年內大家身上都有抗體

去年新冠疫情爆發時，丹麥是全球前幾個頒布部分限制令的國家，當時政府一聲令下，學校停課、非民生必須的商業活動停擺。一年多來，政策時緊時鬆，今年4月也啟用新冠護照，載明接種與篩檢紀錄，讓民眾持證進出各大場所，目的都是想讓人民的「生活正常化」。

丹麥羅斯基勒大學（Roskilde University）自然環境學系副教授安德烈森（Viggo Andreasen）認為，在最後階段，比起力拼完全接種率，讓病毒在群眾間擴散、靠感染來自然達到免疫，是比較合理的決定。據他試算，如果所有限制令都解除，那其餘沒打疫苗的人口（包括拒打的成人、未滿12歲沒疫苗能打的孩童），可以在6個月內擁有抗體。

「在疫苗的幫忙下，疫情已經控制得差不多了。現在接種率慢慢停下來，問題來了：面對新冠病毒，我們還能採取什麼行動、又不必永無止境地活在封鎖中？」安德烈森說：「如果讓疫情持續發展，就可以透過自然的方式—也就是感染—來達到免疫。」

然而官方也強調，「如果疫情再度大流行，並威脅到社會的重要運作功能」，政府不會遲疑，將再立即調整防疫政策。

●解封理由3：備足醫療量能，迎接秋季感染潮

安德烈森說，秋天時，丹麥預料將出現一波大量感染潮，在這波確診裡，沒打疫苗的人會獲得抗體。面對這波確診潮，政府已經準備好。不過阿爾胡斯大學（Aarhus University）病毒學教授帕魯丹（Søren Riis Paludan）指出，疫苗的保護力會不會隨時間降低，要到今年冬季才看得出來，屆時才是解封成敗的關鍵。

帕魯丹告訴丹麥當地媒體，政府已不追求壓低確診率。「我想在丹麥，官方的政策主軸，已經從降低感染率，轉移到強化醫療量能上面。」這也是為什麼對於篩檢、疫調、壓平確診乃至清零，政府不再積極緊追。不過這一切的前提，依然是疫苗充足、接種率高。

帕魯丹分析，目前丹麥的染疫住院者，年齡層大多聚焦在20～40歲、還沒打疫苗的人身上。如果民眾都乖乖去打疫苗，住院率就會低很多。而帕魯丹認為，丹麥的疫苗充足，不打疫苗是個人的決定，那感染風險也該由民眾自己背。

「這些人如果想打疫苗，就打得到。」帕魯丹說：「但為了那些不打疫苗的人，讓其他人都得跟著嚴守防疫規定，不公平。」換言之，對於不願意保護自己的人，社會也沒有義務去保護他們，更不該因此犧牲廣大的社會利益，降低全民生活品質。

●英國爆解封確診潮 消息人士：單週千死才會重頒禁令

同樣備受關注的英國，目前完全接種率約78%，7月19日就按照時間表解封。近期，確診數再度出現回升趨勢，《金融時報》報導，疫情反彈讓消費信用降到低點。官方上週統計，英國單週確診數來到23萬、單月死亡達100人。

7月中時，倫敦帝國學院流行病學家佛格森（Neil Ferguson）便預告，不管什麼時候解封，都一定會出現一波「解封確診潮」。重點在於，能不能安然度過這段「陣痛期」，把重症跟死亡數都壓到最低。

那麼，究竟多少比例的死亡人數，被官方認定為正常範圍？《衛報》報導，兩名政府顧問向英國媒體i news透露，英國首相強生心中的數字是：明年一整年期間，3萬例染疫死亡，都還在他可接受範圍之內。不過對於這個「強生心中的底線」，首相辦公室予以否認。

消息人士說，英國政府針對限制措施的強弱、對經濟的損害等因素，進行了利弊分析，「除非死亡數看起來會超過5萬，（強生）才會考慮祭出進一步的管制措施。」換算下來，1週要出現1000死、1天達137死，才可能改變政府策略。而且這個策略也不是立即實施。消息來源告訴i news，單週千死的情況，大概要持續2～3週，政府才會討論要不要重新頒布相關的禁令。

權衡經濟衝擊與民眾生死風險，是艱難抉擇，卻也是執政者應該肩負的責任。尤其新冠疫情下，科學數據能給出的解答，非常有限。