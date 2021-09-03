傳統的豆漿是一項男女老少咸宜的飲品，因為味道好、營養豐富，很多人都有早餐喝一杯豆漿的飲食習慣。

以現代的營養觀點來看，豆漿的營養成分包括大豆蛋白、維生素B群、大豆異黃酮、維生素E、皂素、植酸、大豆卵磷脂、鈣質、亞麻油酸、鉀、次亞麻油酸、膳食纖維、寡糖等。

中醫師楊玉台說，在食物中能找到這麼豐富的營養成分，幾乎都是含有膽固醇的肉類，因此被譽有植物界牛奶的「豆漿」，特別適合現代人的營養需求。

豆漿含有豐富的植物性蛋白質，除了能夠提供成長必需的胺基酸之外，卵磷脂更是腦細胞組成的重要物質，還可以合成乙醯膽鹼，供給腦部發育的營養，能提高孩子的專注力和記性。

雖然豆漿有這麼多的優點，但在有些情況下，並不適合喝太多的豆漿，楊玉台指出：

1.體質太寒：

中醫認為，豆漿稍微帶有寒性，假使在體質偏寒的情況下，喝豆漿有拉肚子的現象，這個時候就應該少喝點豆漿，但可以豆製品來取代，還是能攝取到豆類的好處。

2.腎功能不佳：

豆漿裡的植物蛋白進到體內後，會被身體分解出很多代謝物，當腎功能不佳的時候，反而會增加腎臟的負擔，但並不是說腎臟不好時就不能喝豆漿，而是要適量攝取，不要喝太多。

3.開刀後復原期或感冒：

當身體處在發炎的狀態下，如果吃得太營養，身體轉而去處理營養素的代謝，便會干擾到當時身體的自癒機轉，本來身體快好了，又會再發作起來，所以建議正在感冒或是處於開刀復原期的病患，不要喝豆漿。

4.空腹肚子餓：

空腹飲用豆漿時，豆漿裡的蛋白質大都會在人體內轉為熱量，比較難充分達到補益的作用，所以空腹的時候不建議喝豆漿。

既然豆漿的營養成分這麼高，對各年齡層的好處也很多，那麼該怎麼喝，才能喝出健康？楊玉台解答，1天喝1杯無糖豆漿，大約是240c.c.就很足夠了，但若是把豆漿當水喝，就不建議了。

另外，因為生豆漿中含有皂素及抗胰蛋白酶等成分，假使沒有被煮熟就飲用下肚，可能會發生噁心、嘔吐等現象，所以豆漿一定要徹底煮沸，引發過敏的黃豆皂素才會被破壞。