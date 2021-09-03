生雞肉買回來，下鍋煮前需要沖洗嗎？根據克里夫蘭醫學中心，營養師妮可·霍普賽格（Nicole Hopsecger）指出，清洗雞肉會增加食物染病的風險，因生雞肉及其汁液很可能攜帶如曲狀桿菌、沙門氏菌等細菌很可能會導致食物中毒感染，它引起腹瀉等身體不適反應。

●在烹飪前清洗生雞肉 增加食物中毒的風險

對某些人來說，烹飪前沒有清潔食物似乎有悖常理，但實際上清洗生雞肉很可能會增加生病的風險。特別是生雞肉及其汁液可能沾染如曲狀桿菌、沙門氏菌、產氣莢膜梭菌等都會導致食物中毒，在食用被未煮熟雞肉或其汁液污染的其他食物而生病。

如果在烹飪前清洗生雞肉，當您在水龍頭下沖洗雞肉時，有細菌的水透過飛濺的方式傳播到手、廚房檯面、衣服和烹飪設備上，這些水滴可以向各個方向傳播超過50公分，僅需少量的曲狀桿菌細胞即可引起食物中毒。

●在準備生雞肉時 可用紙巾輕拍減少汁液

假如想在烹飪前減少雞肉的表面汁液，建議可以用紙巾輕拍生雞肉，只要正確地處理紙巾並在之後立即洗手即可，關鍵是防止這些原汁的傳播。

為了減少傳播有害細菌的風險，在準備生雞肉時請遵循以下步驟：

1.將生家禽存放在冷凍室或冰箱的最低架子上，以減少攜帶細菌的汁液從包裝中滴落到其他食物上。

2.在處理生禽之前後務必先洗手。

3.生家禽的使用專門的砧板，以防細菌的潛在傳播。

4.未煮熟的肉也會有感染的風險，在烹飪家禽時，請使用乾淨的肉類溫度計，確保按照FDA的建議將肉煮熟至至少攝氏74度。

5. 徹底清洗和清潔所有用於準備生雞肉的器具、砧板和表面。處理生雞肉後，記得用肥皂徹底雙手，阻止細菌的傳播。