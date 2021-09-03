為了解咖啡攝取量是否會影響心血管健康，匈牙利森梅威思大學（Semmelweis University）針對逾46萬名英國成年人，展開平均11年的追蹤研究。結果發現，相較於不喝咖啡的參與者，每天喝3杯咖啡的參與者，不但死於心臟病的機率下降17%，罹患中風的機率也降低21%，總死亡率則下降12%。

這份研究成果已於2021年歐洲心臟病學會大會上發表，該研討會於8月27日至30日舉行。研究指出，咖啡作為全球最風行的飲料，固定飲用咖啡對長期健康的影響為何，現有文獻的掌握仍相當有限。

為了瞭解每日咖啡攝取量與心臟病發作、中風與死亡之間的關聯性，研究團隊透過英國人體生物資料庫(UK Bioban)，徵得468629人的同意參與研究。所有參與者在加入研究時沒有任何心血管疾病，平均年齡為56.2歲；其中，55.8%為女性。

依據每天咖啡的攝取量，研究團隊將所有參與者分為3組，分別為：沒有定期喝咖啡、甚至不喝咖啡者，約22.1%；輕度到中度飲用者，每天飲用0.5至3杯，約58.4%；高度飲用者，每天喝超過3杯咖啡，人數約19.5%。

透過多元模型分析，研究團隊評估在平均11年的追蹤期間，每日咖啡攝取量與意外事件結果的關聯性；研究團隊還納入年齡、性別、體重、身高、吸菸狀況、體能活動、高血壓、糖尿病、膽固醇水平、飲酒習慣、肉類攝取、茶、水果與蔬菜，以及社會經濟狀況等變素可能產生的影響。

為了精準掌握咖啡攝取量對心臟結構與功能影響的關聯性，研究團隊針對30650名參與者進行心臟磁振造影(MRI)。

結果發現，相較於不喝咖啡的參與者，每天消費0.5至3杯的人總死亡率下降12%，死於心血管疾病的風險下降17%，罹患中風的風險則降低21%。

研究團隊總結，這是現有針對沒有心血管疾病的人在長期飲用咖啡後，對心血管健康產生何種影響的最大規模研究。研究證實，將每日咖啡攝取量限制在0.5至3杯最有利於心血管健康。

儘管仍需要進一步研究，以釐清咖啡為何能產生這樣機制；但初步觀察，可能是咖啡因對心臟結構與功能產生正面的影響，進而帶來種種好處。