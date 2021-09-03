貨櫃三雄長榮、陽明、萬海周三重挫後，2日反彈收小紅，漲幅不到1%，是否暫時化解破底危機仍待觀察。目前套牢的水手們，是否該斷然出場，法人表示，航運股最大致命傷就是籌碼凌亂，短線下探危機未解除，但若8月營收亮眼，再搭配融資大減等兩項條件，股價仍有望先蹲後跳。

美系外資認為，美國零售銷售持續暢旺，全球塞港問題還是未解，洛杉磯港口停泊船舶數量創下新紀錄，航運市況仍看好，因此喊加碼長榮，目標價上看305元。

在旺季和塞港效應之下，拉抬上海SCFI貨櫃運價指數頻創新高，法人預估，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海第3季營收及獲利可望繳出亮眼成績單。然而近期航運利多不漲，外資更是狂砍不手軟，套牢的水手們苦等三雄盤整2個月後，盼不到快樂出航，卻換來再次破底危機，難道航運股真的玩完了，投資人該盡早看破跳船嗎？

萬寶投顧總監蔡明彰表示，8 月不論貨櫃或散裝，運價都上漲，所以再創歷史新高的可能性大，一旦短線航運股跌深，若8月營收亮眼，勢必先蹲後跳，當然要有融資大減的條件配合。近期突如其來重挫，是否趁機洗出浮額，是走勢的關鍵。

但有法人持不同看法，直指航運股人氣已經明顯退潮，若貨櫃三雄再殺破7月28日低點，航運族群可能回測半年線，投資人要趁早看清出場。從基本面來看，即使航運各項指數創下新高，但股價永遠跑在基本面之前，也許航運最美好的時刻已過。