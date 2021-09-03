「宅神」朱學恒昨(2日)找相聲瓦舍創辦人宋少卿直播暢談時事，而朱學恒在談到酒駕話題時，也不客氣地痛罵「我是黃暐瀚我一定把酒駕那個人活活打死」、「我看了就很肚爛」等話，只見宋少卿越聽表情也越顯得凝重，接著更大方坦言自己就是酒駕犯行學長，令朱學恒一聽急忙向宋少卿道歉，直呼實在不好意思。

朱學恒昨晚找宋少卿直播暢談時事，在過程中他突然有感而發，表示自己是不好意思跟名嘴黃暐瀚講，接著忍不住開罵：「我是黃暐瀚我一定把酒駕那個人活活打死！」不解為何酒駕者把人撞死，卻能因為抄心經而獲得原諒輕判，「不要說是渡人，我看了就很肚爛！」

此時，只見宋少卿神情從一開始的開懷大笑，變得越來越嚴肅，接著他點頭如搗蒜地說：「真的沒錯，像我自己酒駕犯行的學者。」朱學恒一聽連忙向宋少卿尷尬道歉，「不好意思，剛忘了又提。我每一次實在不小心講到這個東西，實在不好意思。」

宋少卿對於朱學恒言論並未放在心上，反而表示這個該提，稱自己真正驚醒不是因為被罰錢，而是某天突然發現自己躺在床上，而且衣服都沒有換，更想不起自己是怎麼停好車的，「我自己是被嚇到的，從那以後我再也不酒駕。」更坦言當自己沒在做這樣子的事情，卻看到因為酒駕而造成很多不幸家庭，也會覺得汗顏，同時也不懂為何這些酒駕者不能迷途知返。

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