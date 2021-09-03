不少店家受到疫情影響熄燈，但在萬年大樓內有家涼麵店，早在2007年就宣布暫時休業，沒想到一休就是10幾年，讓不少人一頭霧水，更被稱為「都市傳說」，如今終於回歸，許多老饕感動不已。

位在萬年大樓B1美食街的老牌涼麵店「瓊芳居」，已有50年歷史，就在2007年某天，因為老闆娘身體狀況不佳，宣布暫時停業，當時店家表示需要休息數周，但沒想到這店一關就是14年，讓老饕相當錯愕，關店理由眾說紛紜，甚至成為「都市傳說」，變成人們茶餘飯後話題。

瓊芳居消失14年，期間一直有網友詢問狀況，但沒人能解答。(圖／瓊芳居IG)

14年過去，當大家幾乎忘記瓊芳居的存在時，店家在今年7月中突然宣布回歸，更表示市面上所有打著「瓊芳居」名號的都是不肖業者仿冒，正牌僅有萬年大樓一家。

消息曝光後，立刻就有許多人前往排隊外帶，不少人也紛紛回憶：「學生時代必吃的」、「挖塞，真的假的，瓊芳居回來了」、「這已經是都市傳說等級了」、「永遠記得鐵門上那張停業數周公告，就這樣過了幾十年，沒想到真的回來了」、「超過20年沒吃了但是味道深植在腦海」、「之前到底發生什麼事，消失了14年」、「在北部這家已經是頂級涼麵了」、「就跟初戀的滋味一樣」。