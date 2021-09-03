首批BNT疫苗2日抵台，雖然裝箱外觀上原有的「復必泰」簡體字「复必泰」字樣消失，但於檢驗封緘程序，根據食藥署提供的照片顯示，在包裝盒的貼紙上仍有「復必泰」簡體字，疫苗瓶身也有簡體字。
首批BNT疫苗2日抵台，裝箱外觀上原有的「復必泰」簡體字樣消失，永齡基金會執行長劉宥彤表示，在德國因廠商宣傳慣例，會張貼非捐贈單位向政府說明字樣，但事先並未告知，因此要求抵台移除。
劉宥彤指出，裝箱外觀的部分，在德國因廠商宣傳慣例，有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，但事先並未告知，因此要求抵台移除。她並指出，這批從德國直送台灣的疫苗符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質，符合衛福部疾管署安全及品質的要求。
對此，中央流行疫情指揮中心陳時中也在記者會中說，移除布條是否違法，由海關認定。對此，台北關務署表示，「移除字條乙事，海關不得而知，亦無從處分」。
不過根據食藥署提供的照片顯示，在包裝盒的貼紙上仍有「復必泰」簡體字，疫苗瓶身也有簡體字。
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