「孩子是國家的未來！」台中市副市長黃國榮2日主持臨時市政會議強調，市府編列明年度的預算，將提高生育津貼由現在的家庭新生兒頭胎補助1萬元，明年將加碼為2萬元；希望總預算送市議會審查時能夠獲得市議員的支持，鼓勵年輕人放心生兒育女，獲得年輕新婚夫妻的支持。

市府指出，目前六都針對家庭新生兒頭胎生育津貼補助，桃園市3萬元，台北、新北及高雄市2萬元，台中市1萬元，台南市6000元；台南市長黃偉哲日前宣布，明年元旦起頭胎生育津貼補助6000變1萬元。

黃國榮主持臨時市政會議時指出，市府為減輕市民育兒成本及照顧負擔，明年將升級「生育暨到宅坐月子津貼」，市民生育兒女一胎將從原先補助1萬元，加碼至2萬元。

社會局說，台中市今年新生兒生育數約1.8萬人，明年預估生育數以1.8萬到1.9萬人計算，編列生育津貼補助共4億餘萬元，加碼補助約增加2億元預算；現行生育津貼採單胞胎1萬元、雙胞胎3萬元、三胞胎以上每胎2萬元的補助設計也將調整。

台中市府規劃明年提高新生兒的生育津貼，獲得市議會藍、綠等議員的支持，很多從外縣市到台中居住及工作的年輕人，對市府提高生育補助亦表支持，認為調整生育津貼具有鼓勵作用，對對有意生育的年輕家庭絕對是好消息。