台中市民進黨連任3屆的市議員楊典忠，近期將戶籍從清水區遷到沙鹿區，雖仍市議員選舉的第二選區，卻從立委1選區跨到2選區；坊間傳聞他是為10月23日2選區，將進行罷免台灣基進黨立委陳柏惟公投案，立委補選先卡位？楊典忠說，立委補選只要在公告前1天遷入即可，如真要選根本不用在未公投前就遷戶籍。

「選舉是牽一髮而動全身，任何風吹草動都會引起各界關注！」市議員楊典忠近日傳聞他把戶籍從清水區遷到沙鹿區，是否為下個月23日，2選區將進行罷免台灣基進黨立委陳柏惟公投案，預作準備？地方政壇傳聞是為立委補選先卡位，「戲棚下先占先贏？」

楊典忠認為，他從清水老家戶籍遷到沙鹿區鹿寮的自宅，是因地價稅日前改爲自用住宅稅率，這樣稅率比較低。他剛與陳柏惟開會大家都很有信心！立委補選只要在公告前一天遷入即可，如果真要選，不用在未公投前就遷戶籍。

對節儉的楊典忠而言，因地價稅遷戶籍不無可能，但因罷免3Q哥將在下月公投，他在敏感時刻「遷戶籍」，不免會引發卡位的聯想？終究選舉是很敏感的議題，已觸動有意角逐者的神經。