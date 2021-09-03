許多國人對輝瑞BNT這種在許多歐美國家大量接種的疫苗深具信，台灣也即將開始施打，由於大量接種BNT疫苗的美國與以色列都遇上新一波嚴重疫情，因此有關BNT疫苗保護力隨時間減弱問題非常受到關注。根據最新流行病學研究的統計數據顯示，BNT保護力雖強，但在接種2劑後的第5周後效力會逐漸下降，到20周會降到「極低」水準。亦即在接種2劑之後半年，必須再接種加強針，這也是美以兩國已開始補打第3針的主因。

有關疫苗保護力下降的問題各地都在進行相關研究，其中最新的一份主要針對BNT疫苗在卡達的統計研究報告剛出爐，並刊登在醫學論文預印本(medRxiv)網站上，但仍提供了很多即將施打BNT疫苗民眾極佳的參考資訊。此一研究由美國康乃爾大學、卡達大學等團隊研究人員主導，數據資料來自於真實世界，論文尚未經同行審議。

台灣民間突萬難才捐贈成功的BNT疫苗已運抵台灣，首批將從年輕族群開始接種。（圖／中新社）

研究顯示，輝瑞BNT的mRNA疫苗對防護新冠病毒的有效性在接種第一劑後的前2周「可以忽略不計」，在第3周漸增加至36.5%；在接種第2劑後的5周內達到72.1%的最高值，然後疫苗防護有效性會逐漸下降，直到第15周時效力加速下降，到第20周對感染的保護力降至「極低」水準。

對於有症狀與無症狀感染，BNT保護力下降情況相同，但對有症感染的保護力(峰值79.6%)大於對無症狀感染的保護力(峰值63.7%)。此外，如同先前的研究顯示，BNT對重症或致死率的防護有效性仍較強，在接種第1劑後第3周迅速增加到67.7%，在接種第2劑後前5周達到95.4%，並在此水準上持續6個月。

大量接種BNT疫苗的美國與以色列都遇上新一波嚴重疫情，因此有關BNT疫苗保護力隨時間減弱問題非常受到關注。圖為民間捐贈的首批BNT疫苗抵台，正在進行檢驗封緘。（圖／食藥署提供)

參與本研究的威爾康奈爾醫學院教授Laith Jamal Abu-Raddad對《澎湃新聞》表示，研究結果表明接種2劑mRNA(BNT)疫苗後，隨著時間推移，疫情仍會帶來更高的發病率，但住院和死亡的人數不會很多。因此，接種加強針是補強疫苗效力減退的必要措施。

美國明尼蘇達州的12萬人接種後追蹤數據顯示，2劑BNT疫苗防護效力會從最初的89%降至接種後5個月左右的42%，而同屬mRNA的莫德納疫苗，其保護效力下降得比BNT更快。（圖／Shutterstock)

這次研究的資料來自卡達的全國健康數位資訊平臺，包括所有人口與疫情的數據與細節。不過，由於卡達平均年齡偏低，只有9%居民年齡大於50歲，因此數據應用在老齡化社會的時候可能產生一定的偏差。

此外，研究數據也顯示，BNT保護效力下降與年齡無關，與感染的變異毒株種類(Alpha、Beta或Delta)亦無明顯差異。在對重症與死亡的保護效力上則出現與感染防護力不同的模式，重症與死亡保護效力不會隨時間推移而下降，在接種第1劑的第3周會達到67.7%，接種第2劑後前5周會達到95.4%，而且沒有年齡與變異毒株等變數的差異。

發表在medRxiv上的另一項有關BNT疫苗保護效力下降的研究指出，去年1至7月在美國明尼蘇達州的12萬人數據顯示，2劑BNT疫苗對防護新冠病毒感染的效力會從89%降至接種後5個月左右的42%。而同屬mRNA的莫德納疫苗，其保護效力下降得比BNT更快。

美國目前疫苗接種率為68.2%，以色列則是61.2%，但都面臨了最初接種的一批人保護力下降的問題。（圖／Our World In Data)

美國與以色列大部份都接種BNT疫苗，而且接種率高，但在6月底又爆發新一波疫情，至今確診仍處於高峰期。圖為一年多來美以兩國每百萬人新增確診人數走勢。（圖／Our World In Data)

根據 Our World In Data的統計，截至9月1日為止，以色列接種率為68.2%，但是自6月底以來病例數持續呈上升趨勢，9月1日新增病例數16629例；美國接種率為61.2%，同樣自6月底的谷底開始上升，9月1日新增病例198025例。兩國新增確診都處於高峰期，以色列已於8月開始施打加強針，美國則計劃從9月20日開始實施。目前在台灣接種BNT都是剛開始，但必須要考慮到半年後施打加強針的問題，先前有新聞提到已有人要為台灣預訂明年的3000萬劑，也確實有其道理。