以《還珠格格》紅遍兩岸三地的大陸女星趙薇，日前作品無預警遭多個影視平台下架，至今下落不明，原因仍有待官方說明，但隨著日子一天天過去，外界也深信她被封殺的原因與好友兼阿里巴巴的創辦人馬雲有關。資深媒體人狄志為昨(2日)在節目中談起趙薇事件，更忍不住大讚林心如有先見之明。

狄志為日前在《新聞挖挖哇》談趙薇事件，提及以前曾有個台灣製作人前往大陸發展，還引進一部非常有名的本土劇至對岸播放，「那個戲也很紅，但是它的版權賣得太高了，後來追查下來發現中間有人拿回扣。」所以那位製作人在出境的前一刻被逮了，並被軟禁在飯店內接受法院調查，最後淨身出戶回到台灣。

狄志為說當時這起事件讓很多想到大陸發展的製作人，非常小心，因為你今天公司做很大，搞不好明天就不見了。他還提到近日林心如大陸工作室註銷一事，稱有一說是林心如在大陸的合夥人有稅務上的問題，怕被查到連累林心如，所以林心如才回來台灣發展。

但狄志為也強調，林心如經紀人有澄清工作室是自行註銷，一切都是在計畫內的事情，「所以我剛才說林心如2019年以後就回到台灣拍戲。」更大讚林心如很有先見之明，從范冰冰逃稅事件後，看清楚在大陸人民幣要賺很好賺，可是要守住卻很難。