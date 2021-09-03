颶風艾達（Ida）餘威未盡引發驚人暴洪，美國紐約市罕見進入緊急狀態。這場歷史性的天氣事件目前為止已奪走至少17人性命，災情並導致美國網球公開賽（US Open）今天延後開始。

法新社報導，這波暴雨導致紐約街道變成溪流。地鐵月台水流傾瀉宛如瀑布，軌道也被淹沒，地鐵當局為此停止服務。

根據路透社，災情也導致球迷和選手不易抵達位於皇后區（Queens）的美網賽場法拉盛草地公園（Flushing Meadows）。今天第一批賽事延至中午才登場，比正常開始時間晚了一個小時。

曼哈頓（Manhattan）一家餐廳的老闆米海洛夫（Metodija Mihajlov）告訴法新社：「我50歲了，從沒看過這麼大的雨。我就好像住在叢林裡，很像熱帶的暴雨。太不可思議了。今年所有的一切都好怪。」他的地下室積水達3英吋（約7.62公分）高。

拉瓜迪亞（LaGuardia）、甘迺迪國際機場（JFK）、紐瓦克（Newark）等機場共有數以百計的航班被取消，並傳出一處航廈淹水的影片。

包括曼哈頓、布朗克斯（The Bronx）、皇后區等多個行政區都有主要道路淹水封閉。救難單位拯救了數百人。

颶風艾達上週末侵襲美國南部的路易斯安那州，之後一路向北肆虐，帶來嚴重洪患與龍捲風。

豪雨導致紐約這座美國金融與文化之都大淹水，布魯克林區與皇后區受到重創。紐約州長侯可（Kathy Hochul）宣布進入緊急狀態。

警方表示，紐約市共有9人死亡，罹難者介於2歲至86歲之間。其中8名死者是因來不及逃出位於皇后區和布魯克林區的地下室而喪命。

新澤西州伊利沙白市（Elizabeth）市長發言人告訴法新社，伊利沙白市共有4名居民罹難。當地也已宣布進入緊急狀態。

新澤西州派賽克（Passaic）另證實有1人死亡。賓夕法尼亞州蒙哥馬利郡（Montgomery County）則有3人喪命。

另有當地媒體報導，紐約地區至少有22人喪命。（譯者：楊昭彥）1100903