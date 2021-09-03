女網友控訴鄰居冷氣亂裝，導致熱氣都灌進她家。(圖／爆料公社)

夏天越來越熱，不少人家中幾乎都保持冷氣常開狀態，卻也讓戶外變得更炎熱。一名女網友控訴鄰居冷氣亂裝，導致熱風都灌進她家，並附上三張照片，未料網友看了之後傻眼，反酸原PO「鄰居是好人」、「妳糗大了」。

女網友在臉書《爆料公社二社》PO文「我頭真的很痛」，控訴鄰居冷氣不但裝在自己家旁邊，還把方向顛倒，跟其他家都不一樣，導致熱氣一直灌進自己家，直問網友「就他最特別，我又不方便跟他說，該怎麼辦」。

不少網友看到照片後傻眼，表示鄰居朝外的是冷凝器，是吸風不是排風，酸原PO「現在大家都知道妳進氣排氣分不清楚了」。(圖／爆料公社)

然而不少網友一看照片後秒懂，反酸原PO不懂裝懂還亂控訴，「那面是吸風的妳知道嗎」、「妳鄰居是佛啊」、「他那樣裝熱氣都是往自己家排耶」、「千年難得一遇的好鄰居，不懂得珍惜」、「不懂裝懂」、「不懂就Google，不然就去問，不要只想著公審人」。

原來鄰居的冷氣朝向原PO家的那一面，是冷凝器，並非排風口，因此原PO家熱氣跟鄰居完全無關，更有不少人幫鄰居說話「他都特地架那麼高了，干擾跟噪音都想辦法降到最少了還要被嫌」、「好了，現在大家都知道原PO進氣口、排氣口都傻傻搞不清楚」。