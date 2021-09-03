民間單位購買的首批BNT疫苗，在盧森堡啟運時，貨物外包裝原本綁有的「复必泰」布條。（圖／中新社）

BNT疫苗首批93.3萬劑，昨(2日)運抵桃園國際機場，不過原本裝箱外綁著寫有簡體字的「复必泰」布條消失，引發關注。衛福部長陳時中後來說明，掛布條是BNT宣傳慣例，但跟原本的約定不同，購買單位台積電要求抵達台灣後要移除。不過，國民黨昨在臉書批評，這種舉動明顯代表對蔡政府而言，政治考量永遠大於防疫工作，刻意移除布條的作法，根本就是「此地無銀三百兩」。

衛福部長陳時中指出，掛布條是BNT宣傳慣例，但跟原本的約定不同，購買單位台積電要求抵達台灣後要移除。台積電及永齡基金會昨也發布新聞稿共同指出，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，唯事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除。

國民黨昨在臉書指出，這種舉動明顯代表對蔡政府而言，政治考量永遠大於防疫工作，刻意移除布條的作法，根本就是「此地無銀三百兩」；國民黨更質疑，通關前移除裝箱外的布條，有違反「海關緝私條例第35條」規定的疑慮。