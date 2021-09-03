洋蔥被視為天然的養生寶石，對於身體健康有非常多的益處，也有不少喜好洋蔥味道的民眾會直接生吃，嫚嫚營養師指出，生吃洋蔥確實更能攝取其中的營養，更有助於健康，且加進紅酒還可以提升養生的效果。

●洋蔥有助養生好處多，防癌、防三高、防骨鬆！

嫚嫚營養師指出，洋蔥和其他蔬菜一樣含有各種的營養，當中最備受矚目的就是「槲皮素」，槲皮素在其它蔬果中也可以吃得到，例如花椰菜、蘋果、藍莓等，不過洋蔥當中的槲皮素則可說是各類蔬果中含量最高的，和前述相比可相差到5~10倍之多，且吸收率也相當高，約為蘋果的３倍。

槲皮素對於人體有相當多的好處，包括了抗過敏、抗自由基傷害、抗氧化、抗病毒活性、調節免疫等，從長遠來看對於預防疾病傳染、預防癌症、預防三高等慢性疾病、保護心血管等都有很大的幫助，且也有助於輔助改善哮喘、鼻竇炎、過敏性鼻炎等過敏反應。

另外一項出色的營養素，也包括了「大蒜素」，洋蔥和大蒜同為蔥屬蔬菜，含有多種含硫化合物，可直接降低致癌物生成、抑制細菌活性、抗氧化等，也有助於提升免疫細胞的活性、維持免疫力及保護心血管健康。

除此之外，洋蔥也具有非常豐富的醣類，例如果寡醣，有助於消化道健康、提升腸道鈣和鎂的吸收。洋蔥也有助於養骨、維持骨骼密度、防範骨鬆，許多研究就認為也與此有關。也有研究發現習慣吃洋蔥的停經婦女，發生髖部骨折的機率相較於不吃者約降低20%左右。

(圖/今健康提供)

●洋蔥養生但不宜過量，部分族群更要留意份量！

不過再健康、天然的食材也不宜食用過多，洋蔥雖然對身體健康相當有利，不過嫚嫚營養師也提醒，一般民眾每日最多30~50克為佳，大約半顆左右。洋蔥和大蒜一樣較為辛辣，吃多恐會有胃灼熱、刺激腸道的問題，且果寡糖豐富的關係也容易產氣造成腹脹，腸胃不佳者要特別留意。而洋蔥屬於醣類較高的食材，因此糖友、高血糖等血糖問題族群更要有所節制，避免誤認非水果又健康就肆無忌憚地吃。

(圖/今健康提供)

●洋蔥生吃、泡紅酒，營養師推２吃法更助養生！

嫚嫚營養師表示，雖煮熟後的洋蔥一樣有各項營養，對身體一樣有好處，不過當中的大蒜素需透過接觸氧氣進行釋放，且部分營養也會因烹煮而流失，因此若想吃到大蒜素等完整的營養，可選擇橫切後生吃，對身體的好處會更多。

除此之外，嫚嫚營養師也分享有助養生的「洋蔥紅酒」給大家參考。做法相當簡單，洋蔥適量切成薄片，浸泡至紅酒即可，兩者一起食用。

(圖/今健康提供)

營養師指出，洋蔥紅酒除了別具風味外，洋蔥內的槲皮素與烯丙基硫化物，可和紅酒中同樣具有保護心血管、抗氧化等好處的白藜蘆醇達相輔相成的作用，能更加提升抗過敏、抗自由基傷害、抗氧化、抗病毒活性、調節免疫、預防疾病傳染、預防癌症、預防三高等慢性疾病、保護心血管等好處。

不過自然也還是提醒，除了洋蔥不宜多食外，紅酒也不宜過多，男性建議一日最多不宜超過300ml，女性則不宜超過150ml，如此對健康更加有利。