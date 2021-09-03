鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)公告，旗下子公司深圳裕展精密與深圳恒驅電機簽訂股份購買協議，斥資約3.78億人民幣（約新台幣16.2億元）收購恒驅電機63％股權，藉此掌握關鍵技術，快速切入新能源車領域，為公司近來第3件策略聯盟或投資收購案。

成立於2012年的恒驅電機專注於高效節能、智慧控制的無刷直流電機（BLDC）、永磁同步馬達（PMSM）及其驅動控制器的定製開發，在汽車零件、通訊器材、醫療設備等產業具領先技術優勢。

工業富聯執行長鄭弘孟在8月中的半年報業績說明會中指出，公司的新能源車布局主要聚焦於電驅電控、智慧車載、工業互聯網三個領域。新能源車未來將會朝向電動化、網路化、智慧化升級發展，產業鏈的技術實力亦將日漸集中。

而自8月中宣示將透過投資、併購、合資等各種方式，積極布局新技術及新產業、打造產業新生態以來，工業富聯動作頻頻，陸續公布參與投資「東南數位化轉型投資基金」探索半導體發展契機，及策略結盟鋁製品大廠創新金屬，鎖定新能源車「減重」商機。

工業富聯表示，此次投資收購恒驅電機股權，布局新能源車關鍵零件，除致力轉型升級、確保成長動能外，亦符合公司秉持的光機電整合（CMM）營運模式理念，盼藉此形成研發、製造到市場的垂直整合生態目標，打造自主可控的完整產業鏈，概括更多高毛利產品。

恒驅電機共同創始人兼總經理張磊表示，公司將在工業富聯平臺資源、資金實力、技術共享的多重支持下，全力投入各類微型特種電機領域的創新研發，盼持續提升公司業績和市占率。