美股短期衝高動能減弱，近期台股也在季線位置上下震盪，目前看台股，由於權值股出力才將指數推到季線之上，但多頭人結構必須靠中小型股輪動維繫人氣，因此，現階段台股在衝過季線後拉回整理也是正常，關鍵是拉回時重要支撐必須守住，且低基期族群輪動的節奏要能展開。

從盤面觀察，電子比重來到6成以上的熱絡情況，但前期熱門強勢股如電動車電池、二極體、MOSFET等紛紛轉弱，由此可知，已大漲過的高基期個股已不適合再行切入。

航運股比重跌破2成，但周四出現止跌反彈，只要航運股在短線客撤退之後逐漸回穩，航運股就將進入中線籌碼沉澱階段，航運股是近期弱勢股，而「弱不再弱勢變強」。

由於電子股雖有人氣但相對弱勢，說明部分漲多股開始出現賣壓，這是好事，可讓市場資金轉向低基期質優股，目前可留意法人年底拚績效的行情，產業未來是重點，半導體、車電是主要方向。(倫元投顧提供)