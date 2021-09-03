臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

BNT疫苗昨日（2）抵台，針對18至22歲的大學生為何能優先施打的質疑，指揮中心指揮官陳時中回應，該年齡層一直都沒機會可以施打到，所以要「讓完全沒機會的人有一次機會」。此言一出引發熱議，網友紛紛吐槽蔡政府一切都是選票考量。

陳時中昨天在指揮中心例行記者會上表示，將18至22歲的大學生列為優先施打對象，是因為已經到這個時間點，該年齡層一直都沒機會可以施打到，其他年齡層過去都有機會打到不同廠牌的疫苗，所以讓完全沒機會的人有一次機會。

這項決策引發大批網友不滿，紛紛湧入臉書相關新聞下留言：「然後讓25-34歲繼續等」、「30歲到50歲的人打疫苗的順序權益疑似被漠視或輕忽了」、「還有第九類第一劑沒打的也被忽略了」、「看留言就很清楚，錯誤政策挑起世代對立」、「照年齡順序打下來很難？」「政府就不能統一一個標準嗎？」

不僅如此，針對陳時中的「讓完全沒機會的人有一次機會」之言，網友更表示：「大學生有選票，要給他們一次機會」、「我懂，要給選票一次機會」、「顯然就是選票考量」、「難道讀大學打疫苗，是做錯什麼事情嗎？」「現在是連幹話都講不好了嗎？什麼給他們一次機會？他們是有犯罪犯錯嗎？」