第七輪AZ今加開給7月19日前登記意願，且沒打過疫苗的23至28歲年輕人施打，今天上午10時起，符合資格的民眾可以進入平台預約登記打疫苗，這波將在9月9日至9月12日開打。而《中時新聞網》也整理預約、接種AZ常見的7大問題供民眾參考。

一、今天誰可以預約打AZ？

在7月19日前登記打AZ疫苗意願，且沒打過疫苗的23至28歲民眾，可在今上午10時起至明（4日）下午6時前登入平台預約打疫苗。預計在9月9日至9月12日施打。

二、沒收到簡訊能預約嗎？

符合這波疫苗接種資格，但沒有收到簡訊通知者，還是可嘗試在平台預約接種看看，符合資格者就能約，反之若不符合，系統就會自動擋掉。

三、接種AZ常見的副作用？

打完AZ疫苗常見的副作用有注射部位疼痛（54.2%）、疲倦（53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44.0%）、畏寒（31.9%）、關節痛（26.4%）與發燒（7.9%），相關症狀通常會在數天內消失。

四、哪些人不建議接種AZ？

對疫苗成分嚴重過敏者、打過AZ曾出現嚴重過敏反應或血栓合併血小板低下症候群的人，將不予以接種，另正在發燒或罹患急性重重度疾病者，建議等病情穩定後再打。孕婦的部分則建議詢問過醫師再打。

五、打完出現5症狀快就醫

打完AZ後28天內，如果出現「嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇」、「嚴重且持續腹痛超過24小時以上」、「嚴重胸痛或呼吸困難」、「下肢腫脹或疼痛」以及「皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑」的話，請立刻就醫。

六、發燒可以吃什麼舒緩？

打完疫苗若發燒不適，可以吃退燒止痛藥緩解，不過，家醫科醫師許書華提醒，自行至藥局買藥要注意安全劑量，含乙醯胺酚成分的止痛藥，健康成人建議最大日劑量不超過4000毫克。

七、想改去打BNT怎麼辦？

符合第七輪AZ預約接種資格者，卻想改打BNT疫苗，如果在9月3日至9月10日期間沒有去打疫苗，可以在9月11日至疫苗預約平台更改接種意願。