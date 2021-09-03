北市內湖分局胡姓偵查佐，犯利用職務上機會詐取財物，分別涉及貪汙、違反個資法、詐欺等罪，南港警分局交通分隊林姓員警、已調離的邱姓員警，涉犯違背職務收賄等罪，昨(2日)遭士林地檢約談後三人均遭到聲押，凌晨經法院召開羈押庭後，胡員遭到聲押禁見，林姓、邱姓警員，涉嫌洩漏個資等罪，則裁定5萬及3萬元交保候傳。

士林地院表示，因胡姓被告犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

內湖警分局偵查隊胡姓偵查佐，警專29期，去年7月偵辦毒品案件，答應毒蟲協助後續司法訴訟，今年2、3月間收賄20萬，全程遭毒蟲蒐證檢舉，檢警偵辦後，今日持搜索票帶回胡員，他否認收賄，檢察官複訊後聲押獲准。

南港警分局交通分隊林姓警員，2016年間，曾因拒絕當事人交付的1萬元紅包，獲市府頒發「廉能楷模」，兩人與另一名邱姓員警，現已調新莊警分局服務，涉嫌查詢與案件無關當事人的個資，遭人檢舉收賄、涉犯貪汙、洩密罪。

另外，林又犯與熟識的當事人串通製作不實筆錄，詐取保險公司的理賠金，涉詐欺等罪，檢方今傳喚林等4人到案，複訊後聲押林、邱2人。

北市警局表示，2案分別是由南港、內湖警分局報請士林地檢署指揮，由督察人員偵訊後移送，並持「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現決心以維警譽。

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