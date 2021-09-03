國民黨主席選戰定9月25日投票，明（4）日將舉行電視辯論會，資深媒體人趙少康認為，國民黨主席候選人除了要清楚闡述自身理念外，有3個問題不能迴避要說清楚。

國民黨主席電視辯論會將於明天（4日）登場，當天程序是先由4位候選人政見發表、開放媒體提問、每位候選人點名2位對手交叉詰問、4位候選人結論，政見發表順序是現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源，預料兩岸論述、2022年選戰布局與藍白成為焦點話題。

資深媒體人趙少康。（本報資料照）

對此，趙少康昨（2日）在臉書發文表示，國民黨4位主席候選人在這場辯論會上，要對自己為什麼比其他候選人好、為什麼要投他一票清楚闡述，除此之外，他認為有3個問題不能迴避，該說該做：一是把自己的兩岸政策主張説得讓人能聽懂；二是在此美中全面競爭對峙時代，如何爭取台灣最大的利益？國民黨所能扮演的角色為何；最後則是民進黨洗腦、帶風向的1450大內宣已經露餡，國民黨有何具體反制做法？

許多網友也在其po文底下留言表示，「趙先生這3個問題問得真好，強烈希望4位候選人能針對這3個問題進行具體的回答！想打模糊仗的沒資格出來選」、「真是太好的問題，選主席的重點中的重點」、「3個問題都問到核心重點」。