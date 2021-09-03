年僅23歲的大陸「重機女神」痞幼，不僅擁有亮眼的甜美外型，加上7年的玩車資歷，讓她微博擁有超過150萬名粉絲追蹤的高人氣，不過近來疑似性愛片瘋傳，導致形象嚴重受創，甚至遭到網友留言撻伐，對此，她表示已經到警局報案，並透過律師發表聲明，此外也在微博拍影片訴說心情，更向攻擊她的網友喊話：「自己的心也是肉長的」。

痞幼在微博拍影片自清，她表示近來有人在網路瘋傳性愛影片，並指名她就是片中女主角，坦言這件事對自己影響挺大，甚至被醫生診斷出有輕度的抑鬱症，因此在上個月28日凌晨已經去報案，接著強調「自己的心也是肉長的」，並沒有如外界想像般堅強，如果有人不喜歡自己，她感到相當抱歉，但不想一個人膽小懦弱，默默的扛下這一切。

痞幼曬出律師聲明自清。（圖／痞幼微博）

此外，痞幼也在微博曬出律師聲明，強調許多網友在沒有事實根據的情況下，在網路平台公開散布非法影片，並捏造事實惡意引導輿論，對委託人進行侮辱及誹謗，也強調影片中女主角絕非痞幼本人，呼籲網友別再散播影片，避免造成不必要的法律風險。

不過許多網友仍不買帳，認為影片中女主角身上的刺青與痞幼的雷同，咬定就是本人無誤，對此，痞幼再度發文強調：「希望這個世界多一點愛，可以有惡意，但是不要對一個人暴力傷害。我已報案。」