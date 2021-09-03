金管會為提升資本市場籌資效能，宣布研議開放符合一定規模及條件的上市櫃公司，未來若現增發行新股可採「總括申報」制，即一次申報未來2年預計增資規模，後續在額度內視適當時機執行，以提升企業籌資彈性及效率，預計第四季完成修法。

據金管會統計，2020年共有84件現增案、金額894.44億元。2021年上半年已有40件、金額585.2億元，較去年同期293.82億元、2019年同期302.37億元增加。其中，近2年147家辦理現增的上市櫃公司中，有18家連2年均辦理現增。

證期局副局長郭佳君表示，目前企業規畫辦理現增到取得資金約需3～6個月。去年12月8日啟動「資本市場藍圖」時，便將「研議並開放發行新股得採總括申報制」納入推動項目，並委請證交所及櫃買中心委外辦理政策可行性研究。

經分析近年我國企業籌資情形、參考研究報告結果後，金管會認為開放企業採行總括申報發行新股制，應可加速公司自資本市場取得資金時程，對具長期資本投入較大、或研發時間較長等產業特性公司，可賦予更多彈性選擇發行新股時機，以因應企業發展資金需求。

郭佳君表示，金管會研議開放符合一定規模及條件的上市櫃公司，可一次申報預計未來2年內發行新股額度，後續只要在申請額度內辦理就不需再申報，以提升企業籌資彈性及效率，預計第四季完成相關法令研修，使企業自規畫辦理現增到取得資金可縮短至一個半月。

郭佳君指出，考量企業經營穩定度，目前美國、日本、韓國市場均規定達一定規模的企業才可採行總括申報制。開放採行總括申報制，除使企業可加速取得資金、多利用股市籌資外，也能使影響增資價格的變數相對減少，想參與的投資人亦能減少等待時間。